Leer sigue estando de moda: los Premios Mandarache y Hache reúne a miles de jóvenes con sus autores y prepara su salto internacional

Cartagena acoge estos días los encuentros más multitudinarios de los premios Premio Mandarache y Hache. El aclamado proyecto de fomento a la lectura celebra su 21ª edición con las tradicionales jornadas en las que los autores finalistas conversan con los estudiantes.

Estas actividades tienen lugar los días 8, 9 y 10 de abril, como antesala de las votaciones que se celebrarán del 10 al 17 de abril. En esta edición participan cerca de 8000 jóvenes, más de 1400 clubes de lectura y 30 centros educativos, consolidando al Mandarache como el Jurado Literario Juvenil más grande del mundo.

Un proyecto que aspira a cruzar fronteras

El Ayuntamiento de Cartagena, impulsor de la iniciativa a través de la concejalía de juventud, ha manifestado su intención no solo de consolidar el proyecto, sino de hacerlo crecer. La meta es la expansión internacional a través de la iniciativa “Orillas del Mandarache”, que busca llevar el modelo a otras ciudades del mundo, con especial interés en las “Cartagena del mundo” en Latinoamérica. El consistorio ya trabaja con alcaldes de diferentes ciudades para materializar un salto para el que, aseguran, “estamos preparados”.

Durante estas jornadas, los miles de estudiantes tienen la ocasión de conversar con los autores de las obras finalistas de este año: el cómic “El invasor”, de Álex Orbe y José Antonio Pérez Ledo; el libro de relatos “Al universo no le interesa tu vida”, de Borja Echeverría; y el poemario “El sueño de toda célula”, de Maricela Guerrero.

El proceso culminará el próximo 8 de mayo con la gran Gala de Entrega de Premios, donde se conocerán los nombres de los autores que contarán con el favor de los 8.000 jóvenes que integran el jurado de esta histórica edición.