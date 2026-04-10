La exposicición sobre un siglo de carteles de la Semana Santa de Cartagena atrae a más de 4.500 visitantes

La exposición que recorre la historia de la Semana Santa de Cartagena a través de su cartelería oficial ha concluido con un notable éxito de asistencia. Según ha informado el Ayuntamiento, un total de 4.500 personas han visitado la muestra, organizada en colaboración con la Junta de Cofradías y que ha permanecido abierta desde febrero hasta el pasado 5 de abril en la sede de la Cofradía California.

Un viaje visual a través de la historia

El concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha destacado que la iniciativa ha permitido mostrar la evolución artística de las obras desde 1925 hasta la actualidad. En sus palabras, los carteles reflejan cómo la ciudad ha cambiado manteniendo "la fe, la tradición y la esencia" de su Semana de Pasión.

La propuesta, comisariada por María Comas, ha reunido piezas que han pasado de ser anuncios en papel a convertirse en objetos de coleccionismo y testimonios de una narrativa visual ininterrumpida. Comas ha subrayado el valor de la exposición para que las generaciones más jóvenes descubran el trabajo de artistas de décadas pasadas, reafirmando la relevancia de la Semana Santa de Cartagena, declarada de Interés Turístico Internacional.