Laura Gallego regresa a Almería con ‘La última folclórica’, su nueva mirada sobre la copla

La cantante Laura Gallego regresa a tierras almerienses el próximo 18 de abril, a las 20.30 horas, para presentar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla su aclamado espectáculo ‘La última folclórica’. Tras un reciente recital cofrade en Roquetas de Mar, la artista gaditana vuelve con este proyecto que está recorriendo el país, agotando entradas en cada parada y cosechando el aplauso de crítica y público.

Producida por Green Cow Music, la gira ha sido un éxito rotundo desde su estreno en el Teatro Coliseum de Barcelona. El espectáculo ha cautivado a ciudades como Bilbao, Madrid, Jerez, Sevilla o Málaga, consolidando el regreso de la copla a los grandes teatros con un lenguaje escénico renovado, y continuará durante 2026 y 2027.

Una copla sin corsés

Bajo la dirección artística de Pedro Centeno y musical de José Antonio Márquez, el espectáculo propone un viaje que reinventa la canción española, fusionando sus raíces con estilos como el jazz, el tango, el funk y el techno. De esta forma, rinde homenaje al legado de grandes figuras como Rocío Jurado o Concha Piquer, a la vez que abre un nuevo camino para el género.

En escena, Laura Gallego combina la tradición de la bata de cola con elementos contemporáneos como unas gafas de sol, culminando como DJ en una sesión de techno-copla. La propia artista se define como una “folclórica pletórica”, en una declaración de intenciones que mezcla la emoción y la fiesta.

Es, en sus propias palabras, “la versión más actualizada de mí misma”, un grito artístico que desafía los moldes. En este show, clásicos como “La bien pagá” suenan a ritmo de jazz y el mítico “Tatuaje” se transforma en un tango, defendiendo una copla viva y abierta al presente.

Sobre la artista

Nacida en Jerez de la Frontera y criada en Algar, Laura Gallego se ha consolidado como una figura imprescindible de la música española. Con tres discos publicados, ‘Castillos de Sal’, ‘Vintage’ y ‘Sin Fronteras’, ha recorrido los principales escenarios del país, destacando como una de las voces más potentes y personales de la copla actual.