La contratación indefinida crece en la comarca de Cartagena con casi 12.000 nuevos contratos en el último mes

La patronal comarcal hace una lectura positiva de la evolución del mercado laboral en la zona con un importante volumen de contratación en el último mes que ha propiciado una bajada del paro en la comarca en 400 personas en el último mes, lo que representa una caída mensual del 1,9% respecto a febrero.

En términos interanuales, la evolución también es notable, ya que el desempleo se ha reducido un 8,3% respecto a marzo del año anterior. Esta cifra equivale a 1.721 parados menos que hace un año, lo que refuerza la perspectiva de recuperación del mercado laboral en la zona.

La contratación indefinida, motor del empleo

El dato más destacado del último mes según COEC es el volumen de la nueva contratación, con 11.831 nuevos contratos firmados en los municipios de la comarca. El sector servicios ha liderado la creación de empleo con 5.739 contratos, seguido de cerca por el sector agroalimentario, que ha registrado 4.997.

Un aspecto especialmente relevante es el peso del empleo estable. Del total de contratos firmados, 7.819 fueron indefinidos frente a 4.012 temporales, lo que significa que el 66% de la nueva contratación es de carácter fijo, según ha valorado Julia Olmo, responsable del informe de COEC.

Retos por municipios y colectivos

Por municipios, Cartagena encabeza la reducción del paro con 229 desempleados menos, seguido de La Unión (48) y Torre Pacheco y San Javier (35 cada uno).

Desde la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comarca del Campo de Cartagena (COEC) se subraya la importancia de consolidar esta tendencia. La patronal pone el foco en fortalecer el tejido empresarial y promover un modelo productivo que genere empleo sólido y de calidad en la comarca.