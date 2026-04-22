Se estrena «With This Tear» de Prince a diez años de su muerte

Diez años después de la muerte de Prince, su legado vuelve a cobrar vida con el lanzamiento oficial de «With This Tear», una balada grabada en noviembre de 1991 en los estudios Paisley Park, en Minnesota. El tema, publicado por NPG Records y Legacy Recordings, recupera por primera vez la voz original del artista en una pieza que había permanecido archivada durante más de tres décadas.

La canción fue compuesta, producida e interpretada íntegramente por Prince, quien posteriormente la cedió a Céline Dion. La cantante canadiense la incluyó en su álbum homónimo de 1992, convirtiéndola en una de sus baladas más emotivas. Ahora, gracias a una nueva mezcla realizada por el productor nominado al Grammy Chris James, el público puede escuchar la versión original del músico con una calidad renovada.

El lanzamiento coincide con el décimo aniversario del fallecimiento de Prince Rogers Nelson, ocurrido el 21 de abril de 2016 debido a una sobredosis accidental de fentanilo. El artista, de 57 años, fue encontrado sin vida en su residencia-estudio de Paisley Park, un suceso que conmocionó al mundo y reavivó el debate sobre la crisis de opioides en Estados Unidos.

Para conmemorar la fecha, Paisley Park ha organizado el evento «A Day 2 Reflect. A Night 2 Remember», que incluye visitas guiadas, actividades comunitarias, un salón de escucha y una ceremonia de encendido de velas. Además, en junio se celebrará el «10th Anniversary Celebration of Life», un encuentro global de cinco días con conciertos, experiencias inmersivas y homenajes a discos icónicos como Parade, Emancipation, The Rainbow Children, Chaos and Disorder y 3121.

Los herederos del artista han confirmado que «With This Tear» marca el inicio de una serie de grabaciones inéditas que se publicarán este año como parte de un proyecto mayor aún no revelado. Este lanzamiento se suma a otras recuperaciones recientes del archivo del músico, demostrando que su «vault» sigue siendo una fuente inagotable de material creativo.

Con esta nueva publicación, el mundo vuelve a escuchar la sensibilidad y el genio de Prince, cuya música continúa brillando con fuerza incluso una década después de su partida.