Las escuelas rurales alertan de "carencias estructurales" que amenazan su futuro

En la mayoría de poblaciones rurales, una de cada dos escuelas no cuenta con personal administrativo. Esta realidad obliga al profesorado a asumir todo tipo de tareas que van más allá de su función docente.

El informe elaborado por la CGT, denuncia que las escuelas rurales sufren "carencias estructurales" que ponen en peligro su futuro. Para hacer el estudio, se han analizado centros de los territorios que concentran más colegios rurales: Lleida, Alt Pirineu, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Penedès y Catalunya Central.

un grito de auxilio

Alicia Navalón, profesora de Secundaria y delegada d'Ensenyament de la CGT en la Cataluña Central subraya que este estudio ha sido fundamental para entender la realidad diaria de estas escuelas, las dificultades que afrontan y sus inquietudes y preocupaciones. El estudio hace una fotografía actual del estado de las escuelas rurales y permite mostrar al Departament d'Educació los problemas que tienen.

Estas carencias afectan a la calidad de educación y ponen en peligro el futuro de estos centros. Por eso, el sindicato denuncia un desequilibrio entre las escuelas rurales y las urbanas y reclama el derecho a la igualdad de oportunidades.

ACN Dos alumnas de la escuela con su profesora utilizando una pequeña impresora para hacer una actividad.

profesores "multitasking"

Un buen ejemplo de esta situación es el caso de la escuela de Borredà, situada en el Berguedà, que cuenta con solo 20 alumnos. Elisabet Picas, no es solo la directora de este centro, sino que también es la tutora del aula de los mayores y se ocupa de las funciones administrativas. Además, ejerce también como jefa de estudios de la ZER Berguedà Centre. Lamenta que la sobreacumulación de cargos y tareas le resta tiempo para dedicarse a lo que realmente importa: atender bien a los alumnos.

Picas también señala quelas particularidades de la escuela rural hacen que el perfil de profesor tenga que reunir unas habilidades que normalmente no se enseñan en la facultad. "Nos encontramos con maestros que tienen muy poca formación en escuela rural y no saben como gestionarlo. Llegan con una idea muy idílica, pero luego se encuentran con una realidad mucho más compleja, que requiere de formación previa. Muchas veces has de enseñarle tú las cosas, y cuando por fin empiezan a entender el funcionamiento, han de marcharse del centro", lamenta.

ACN Uno de los 2 alumnos que forman el aula de infantil de la escuela de Borredà.

más alumnos y menos recursos

La pandemia provocó que las escuelas rurales recibieran más alumnos, pero esto no se ha traducido en más recursos. Marina Almenara, la directora de la ZER Berguedà Centre,pone de ejemplo la falta de personal especializado en necesidades educativas. Durante los recortes de 2009, el colegio perdió al especialista en necesidades especiales y todavía hoy no lo ha recuperado. Como en la mayoría de centros, los alumnos con necesidades educativas especiales aumentan y eso supone una dificultad añadida a un problema que ya es suficientemente alarmante.

Explicaba también que tienen aulas muy diversificadas con pocos alumnos de niveles y edades muy diferentes (por ejemplo clases con niños que van de 6 a 12 años). A pesar de tener pocos recursos, sí que cuentan con el apoyo de un profesional del Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica (EAP), que visita el centro una vez al mes. Pero lamentan que eso es insuficiente. Dada esta situación, Almenara explica que se ven obligados a hacer una lista ordenada de los casos, para así poder priorizar los más graves. Lamenta que, con este sistema, es muy complicado llegar a tratar los casos de trastornos menores.

LA IMPORTANCIA DE LA ESCUELA RURAL

Para muchos profesionales, la escuela rural va más allá de su función como centro educativo, porque es el "eje vertebrador" del mundo rural. Y sin embargo, vuelve a lamentar Elisabet Picas, "es la gran olvidada". La desaparición de la escuela rural de un pueblo trae consecuencias negativas para el futuro de las comunidades rurales.