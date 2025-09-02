Detenida una pareja que viajaba en el ferry Barcelona- Palma, con cinco kilos de marihuana y uno de éxtasis en una maleta

Droga intervenida en el Puerto de Palma de Mallorca en el ferry procedente de Barcelona

La Policía Nacional ha detenido a una pareja como presuntos autores de dos delitos de tráfico de drogas al ser sorprendidos en el puerto de Palma con más de 6 kilos de droga, este fin de semana. Los detenidos llegaron a Palma, procedentes de Barcelona, donde subieron al ferry dirección las Baleares.

En concreto, la pareja llevaba más de un kilo de éxtasis y 5 kilos de marihuana, en una maleta, además de documentación falsa. Así, fueron detenidos en el mismo barco como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de falsedad documental.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, cunado agentes de la Brigada Móvil en el Transporte de la Policía Nacional de Palma de Mallorca, sospecharon de una pareja que había llegado en el barco procedente de Barcelona. Los sospechosos llevaban una maleta de viaje en cuyo interior se encontró la droga en importantes cantidades de marihuana y éxtasis.

Por otra parte, agentes de la Brigada Móvil que realizaban labores de prevención en el ferry identificaron un fuerte olor a marihuana que salía del interior de un camarote. Por ello, informaron a una patrulla de Seguridad Ciudadana que realizó una inspección del vehículo a la salida del puerto.

En el cacheo superficial, a uno de los ocupantes se le intervino una bolsita de plástico transparente que contenía más de seis gramos de tusi, o cocaina rosa.

Se trata de una droga sintética que la policía alerta de una creciente popularidad entre el sector más joven de los entornos de ocio nocturno. Este tipo de droga, conlleva un alto riesgo de adicción y ha sido catalogada como extremadamente peligrosa.

El hombre, con los 6 gramos de tusi, fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.