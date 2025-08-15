Desmanteladas dos macroplantaciones de marihuana en Lleida

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado más de 2.000 plantas de marihuana en dos naves industriales de Golmés y Bellpuig (Lleida) presuntamente controladas por un mismo grupo criminal. La operación se ha saldado con dos detenidos, que ejercían de vigilantes y jardineros de las instalaciones.

La investigación se inició a principios de verano, cuando una patrulla policial realizaba labores de prevención de robos en un polígono industrial aparentemente inactivo de Golmés. Los agentes detectaron un vehículo sospechoso que circulaba a baja velocidad y se detenía frente a una nave sin actividad visible. Tras observar cómo el conductor vigilaba el entorno antes de entrar y salir al cabo de unos minutos, los Mossos decidieron seguirlo.

Fuera del polígono, el vehículo fue interceptado. En su interior se hallaron herramientas relacionadas con el cultivo de marihuana, y del interior emanaba un fuerte olor característico. El conductor, que contaba con antecedentes por delitos similares, quedó detenido de inmediato.

DOS NAVES Y UN MISMO INQUILINO

Las pesquisas llevaron a los investigadores a identificar al inquilino de la nave de Golmés: una persona con antecedentes por delitos contra la salud pública, que también tenía alquilada otra nave en Bellpuig. Ambas carecían de actividad empresarial, presentaban puertas y ventanas reforzadas, y por la noche se escuchaba el funcionamiento constante de aparatos de climatización.

Momento de entrada de los Mossos d'Esquadra en una de las naves donde se localizó la plantación de marihuana.

Las compañías suministradoras de electricidad confirmaron un consumo anómalo y la existencia de conexiones fraudulentas complejas, realizadas por personas con conocimientos técnicos avanzados. Todos estos indicios apuntaban a la implicación de un grupo criminal organizado, con distintas personas encargadas de la logística y la vigilancia.

En la nave de Golmés, los Mossos encontraron 1.081 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, cargadas de cogollos y listas para su recolección. En Bellpuig, la cifra ascendía a 925 plantas en una fase más temprana.

Además, se localizó un sofisticado sistema de vigilancia con cámaras y routers que permitía el control remoto de las instalaciones por parte de los responsables. Los agentes comprobaron también que se estaba cambiando el sistema de iluminación tradicional por bombillas LED, lo que podría optimizar el consumo eléctrico y favorecer el desarrollo de las plantas.

Los arrestados están acusados de un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico. La investigación sigue abierta para determinar el alcance de la red y detener a otras personas implicadas, incluido el inquilino de las naves. Los dos detenidos han pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.

Otro caso en Lloret de Mar

En paralelo, los Mossos d’Esquadra han desarrollado otra operación en Lloret de Mar (Girona), donde detuvieron a un hombre por cultivar 265 plantas de marihuana en una vivienda ocupada.

En el interior de la casa, los agentes localizaron además 24,9 kilogramos de cogollos secos listos para su distribución. Según la estimación policial, el valor de la droga y el material intervenido asciende a 45.000 euros. También se descubrió un fraude eléctrico superior a los 31.000 euros, con una conexión ilegal a la red eléctrica diseñada para sostener el cultivo indoor.