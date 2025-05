Consumo quiere prohibir las reseñas falsas de internet que intentan perjudicar a bares, hoteles y restaurantes

Cuando buscamos un sitio nuevo para comer o algún hospedaje porque vamos a pasar unos días fuera de casa, si no tenemos referencias de primera mano, solemos acudir a las reseñas digitales. Estos comentarios que han dejado otros clientes pueden resultar muy útiles para hacernos una idea de lo que nos podemos encontrar. Sin embargo, las reseñas también suponen un arma de doble filo y muchos empresarios se quejan de que hay clientes que falsean la realidad con la intención de perjudicarles.

Para acabar con esta problemática, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pretende modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario para permitir a los empresarios de hostelería y turismo solicitar la retirada de una reseña siempre que acrediten que el comentario no se corresponde con la realidad.

Se exigirá al empresario acreditar de forma fehaciente que la reseña no es real, bien porque el consumidor no ha comprado el producto o disfrutado del servicio, bien porque su contenido no es verídico. Al ser una norma de ámbito general no se entra a concretar la forma en que el empresario deberá acreditar la falta de veracidad de la reseña, pudiéndose utilizar elementos adaptados al caso concreto: pruebas que demuestren que una factura que se muestra en la reseña ha sido manipulada; pruebas que demuestren que los precios a los que aluden las reseñas no son reales; listas de clientes que acrediten que la persona que ha puesto la reseña no ha disfrutado del servicio, etc.

Reseñas internet

Además, Consumo incluirá en la ley que el cliente solo podrá dejar la reseña en los 30 días posteriores a la compra del bien o disfrute del servicio con la finalidad de "garantizar que la reseña se corresponda con la opinión real y reciente.