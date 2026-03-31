Confirmado: Cercanías gratis todo abril, todo lo que tienes que saber para viajar sin pagar

La consellera de Territori , Sílvia Paneque , se ha comprometido a que la gratuidad se mantenga vigente hasta que el servicio de trenes recupere por completo la normalidad.

Los abonos gratuitos para los trenes de Rodalies, media distancia y regionales de Renfe seguirán vigentes hasta el 30 de abril en Catalunya. El Govern ha decidido alargar un mes más la validez de los tiques de 10 viajes que se habilitaron como respuesta al accidente mortal de Gelida y a las posteriores incidencias en el servicio. Esta medida se implantó originalmente el pasado 26 de enero.

L os abonos gratuitos para los trenes de Rodalies, media distancia y regionales de Renfe seguirán vigentes hasta el 30 de abr il en Catalunya

Compromiso hasta la normalidad del servicio

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, se ha comprometido a que la gratuidad se mantenga vigente hasta que el servicio de trenes recupere por completo la normalidad. Según sus declaraciones, el objetivo es "mantener la gratuidad hasta que se recupere la normalidad en el servicio de trenes".

Mantener la gratuidad hasta que se recupere la normalidad en el servicio de trenes"

El fin de las limitaciones de velocidad

Al mismo tiempo, la consellera ha asegurado que el 90% de las limitaciones temporales de velocidad (LTV) que se establecieron a raíz del siniestro se levantarán durante el mes de abril. No obstante, ha matizado que alguna de estas restricciones podría alargarse hasta principios de mayo para garantizar la seguridad en la red.