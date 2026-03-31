Confirmado: Cercanías gratis todo abril, todo lo que tienes que saber para viajar sin pagar
La medida, implementada tras el accidente de Gelida, se mantendrá hasta que se recupere la normalidad en la red ferroviaria, según ha prometido el Govern
Barcelona - Publicado el
1 min lectura
Los abonos gratuitos para los trenes de Rodalies, media distancia y regionales de Renfe seguirán vigentes hasta el 30 de abril en Catalunya. El Govern ha decidido alargar un mes más la validez de los tiques de 10 viajes que se habilitaron como respuesta al accidente mortal de Gelida y a las posteriores incidencias en el servicio. Esta medida se implantó originalmente el pasado 26 de enero.
Compromiso hasta la normalidad del servicio
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, se ha comprometido a que la gratuidad se mantenga vigente hasta que el servicio de trenes recupere por completo la normalidad. Según sus declaraciones, el objetivo es "mantener la gratuidad hasta que se recupere la normalidad en el servicio de trenes".
Mantener la gratuidad hasta que se recupere la normalidad en el servicio de trenes"
El fin de las limitaciones de velocidad
Al mismo tiempo, la consellera ha asegurado que el 90% de las limitaciones temporales de velocidad (LTV) que se establecieron a raíz del siniestro se levantarán durante el mes de abril. No obstante, ha matizado que alguna de estas restricciones podría alargarse hasta principios de mayo para garantizar la seguridad en la red.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.