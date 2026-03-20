Los coches 'engordan' un centímetro cada dos años y las plazas de garaje se quedan obsoletas

Los coches son cada vez más grandes y pesados, un fenómeno conocido como obesidad vehicular. Según cálculos de expertos, los turismos aumentan un centímetro de ancho cada dos años, mientras que las plazas de aparcamiento, en general, no han modificado sus dimensiones. Esta situación puede generar problemas de movilidad y accesibilidad. Para analizar este escenario, contamos con la perspectiva de Joan Blancafort, secretario del Gremi del Motor.

Preferencia del consumidor y exigencias técnicas

Blancafort ha explicado que este crecimiento responde a tres cuestiones diferenciadas. La primera es una clara preferencia por parte del consumidor hacia los todoterrenos y los crossovers. "Los consumidores ahora priorizan aquellos coches que son SUVs y crossovers porque se adaptan mejor a sus necesidades", señala. Ha apuntado, además, a un cambio de tendencia en los fabricantes, que "eliminan modelos más pequeños" y se centran en vehículos de segmentos superiores.

En segundo lugar, el secretario del Gremi del Motor ha destacado las exigencias técnicas y de seguridad, que son cada vez más estrictas. Los vehículos actuales deben incorporar zonas de deformación más grandes, más airbags y estructuras reforzadas para la absorción de impactos. Esto provoca que los coches tengan más peso y mayores dimensiones. A ello se suman los sistemas necesarios para el vehículo autónomo, que "van incorporando una serie de sensores y sistemas que hacen que los coches sean cada vez más grandes".

Este aumento de tamaño también está relacionado con las nuevas motorizaciones. "Vehículos más grandes permiten incorporar motores híbridos", afirma Blancaford. Tanto los sistemas híbridos, que cuentan con doble motor, como las baterías de los coches eléctricos requieren un espacio considerable que contribuye al crecimiento de las dimensiones generales del vehículo.

El reto de aparcar y la decisión de compra

Toda esta evolución tiene una consecuencia directa para los conductores: el riesgo de comprar un coche que después no cabe en la plaza de garaje. El espacio puede llegar a ser tan reducido que a veces es imposible salir del vehículo. Por este motivo, Blancaford insiste en que "la compra de un vehículo debe ser reflexionada", no solo por el espacio, sino por la complejidad de los modelos actuales.

Los vehículos modernos son mucho más que un motor y cuatro ruedas. "Los vehículos actuales son cada vez más complejos", subraya el experto. Por ello, los concesionarios juegan un papel formativo, llegando a entregar los coches en una segunda fase de venta en la que "se informa a los usuarios de las prestaciones que incorpora" para que puedan aprovechar toda la tecnología que ofrecen.

Situación actual del sector

Respecto a la situación del sector, Joan Blancafort ha indicado que, aunque les "gustaría que fuese un poquito mejor", las cifras del primer trimestre del año son aceptables. Sin embargo, ha identificado un obstáculo que frena un mayor dinamismo en el mercado: la gestión de las ayudas a la compra.

Según el secretario del Gremi del Motor, existe un cuello de botella en la tramitación de las ayudas, lo que desincentiva a algunos compradores. "Sería un punto que nos ayudaría a que el mercado continuase con más sinergia", comenta. La solución, para el gremio, pasaría por un sistema en el que las ayudas fueran "más rápidas y más automáticas en el momento en que quieres el coche".