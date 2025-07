Catalunya Inverteix 20 Milions en Carreteres Rurals: Una Injecció Vital per al Territori

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha anunciat una nova i significativa línia d'ajuts per a la millora de les infraestructures viàries en àrees rurals i comarques de muntanya de Catalunya. Amb una dotació de 20 milions d'euros, distribuïts en 5 milions anuals des de 2026 fins a 2029, aquesta iniciativa representa un baló d'oxigen fonamental per a molts municipis que, per la seva extensió i recursos limitats, sovint es troben amb grans dificultats per fer front al manteniment de les seves xarxes de camins. L'objectiu és clar: assegurar l'accés a nuclis rurals, serveis bàsics i explotacions agràries, elements clau per a la vida i el desenvolupament econòmic d'aquestes zones.

La presentació d'aquesta nova convocatòria ha tingut lloc a Bovera, a la comarca de les Garrigues, amb la presència del conseller Òscar Ordeig. Durant l'acte, Ordeig ha subratllat la importància cabdal de la inversió pública a les zones rurals. "Si no tenim carreteres amb un mínim de manteniment, difícilment la gent s'hi quedarà a viure", ha sentenciat el conseller, emfatitzant la necessitat de corregir els desequilibris territorials i garantir la igualtat d'oportunitats a cada racó de Catalunya. Aquesta política busca no només millorar la qualitat de vida dels habitants, sinó també incentivar que noves generacions s'estableixin en aquests entorns, frenant així el preocupant fenomen del despoblament.

Anna Berga La pista que uneix els municipis de Bovera i la Palma d'Ebre, arreglada en l'anterior convocatòria dels ajuts del Govern

Un Impuls Essencial per a Petits Municipis

La convocatòria preveu subvencions que poden arribar fins als 100.000 euros, cobrint entre el 70% i el 90% del cost total de les actuacions. Aquesta és una excel·lent notícia per a aquells ajuntaments que, tot i tenir la voluntat de millorar les seves infraestructures, es topen amb pressupostos ajustats. La importància d'aquests ajuts s'ha posat de manifest a la mateixa presentació, realitzada a l'inici de la pista que connecta Bovera amb la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre), una via que ja es va beneficiar d'una anterior convocatòria d'ajuts.

Els alcaldes d'aquests dos municipis, Marina Rojals (Palma d'Ebre) i Òscar Acero (Bovera), han defensat enèrgicament la necessitat d'aquesta línia de suport. Rojals ha explicat que, sovint, els municipis "petits" tenen "pressupostos petits", mentre que alhora han de gestionar grans extensions de terreny amb desenes de quilòmetres de camins. Per exemple, Palma d'Ebre, amb poc més de 300 habitants, té al voltant de 60 quilòmetres de camins. Una xifra que il·lustra perfectament la magnitud del repte que afronten aquests consistoris.

Per la seva banda, l'alcalde de Bovera, Òscar Acero, ha compartit la seva experiència personal. Després de l'incendi que va assolar el seu terme municipal l'any 2019, el consistori ha estat treballant per arreglar els camins i assegurar que tinguin una amplada mínima de 4 metres. Aquesta mesura, que pot semblar trivial, és vital en cas d'emergència, ja que permet el pas de camions de bombers i altres vehicles d'assistència, millorant significativament la seguretat de la població.

Anna Berga El conseller Òscar Ordeig parla amb l'alcalde de Bovera i l'alcaldessa de Palma d'Ebre

Detalls de la Convocatòria: Més enllà de l'Asfalt

Aquests ajuts estan dirigits a ens locals de zones rurals i de muntanya per a la millora de les infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, serveis bàsics i explotacions agràries. El pressupost total de 20 milions d'euros es repartirà equitativament entre 2026 i 2029, amb 5 milions d'euros anuals.

La convocatòria anterior va ser un èxit rotund, donant resposta a 427 actuacions i atorgant un ajut de 26.863.550,20 euros, que va generar una inversió total de 33.132.293,60 euros. La distribució territorial d'aquesta inversió va ser àmplia, amb percentatges significatius per a l'Alt Pirineu i Aran (22%), les comarques centrals (22%), Ponent (19%), Girona (18%), el Camp de Tarragona (12%), les Terres de l'Ebre (4%) i Barcelona (3%). Aquestes dades reflecteixen la necessitat transversal d'aquesta mena d'inversions arreu del territori català.

L'objectiu final d'aquests ajuts és clar: fomentar les inversions en les vies d'accés per garantir l'accessibilitat als nuclis de població, afavorir la mobilitat i, de manera crucial, evitar el despoblament. Amb això, es busca assegurar l'equilibri territorial i la cohesió social.

Les actuacions incloses en la convocatòria són variades i responen a les necessitats reals del territori. Aquestes van des de l'ampliació, millora o adequació d'un camí rural fins a actuacions puntuals per millorar la seguretat viària, com l'estabilització de talussos, la modificació del traçat o la instal·lació de tanques de protecció. Així mateix, es contempla la pavimentació de camins de terra que donin accés a pobles habitats, una mesura que sens dubte millorarà la qualitat de vida dels residents i facilitarà les activitats econòmiques.

Els municipis interessats tenen fins a finals de juliol per presentar les seves sol·licituds. Poden ser-ne beneficiaris els municipis de muntanya i els pertanyents a comarques de muntanya, els municipis d'àrees rurals amb menys de 100 habitants/km², així com els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d'Aran. Aquesta finestra d'oportunitat és vital per assegurar que els recursos arribin on més es necessiten i continuïn transformant positivament el paisatge rural català.