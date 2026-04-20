Cataluña se blinda contra los desastres geológicos con un dron de última generación

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha dado un paso de gigante en la prevención de riesgos geológicos con la incorporación de un nuevo dron equipado con un sensor de última generación. Esta inversión de 32.452 euros refuerza la capacidad de vigilancia y estudio en todo el territorio catalán. El dispositivo destaca por su capacidad para generar modelos digitales del terreno con una precisión sin precedentes y por facilitar el acceso a zonas de orografía compleja, como áreas montañosas de difícil alcance para los equipos terrestres.

Precisión milimétrica para anticipar el peligro

La principal ventaja de esta nueva tecnología reside en su habilidad para capturar con extremo detalle la forma y la rugosidad del suelo. Gracias a ello, los geólogos del ICGC pueden crear modelos digitales del relieve de alta precisión. Esta herramienta es fundamental para el estudio de flujos torrenciales, permitiendo analizar con exactitud los cambios en la morfología de los torrentes e identificar las zonas de erosión y de acumulación de materiales que podrían suponer un riesgo.

Además, el dron abre la puerta al seguimiento en 4D de la evolución del terreno. Esta técnica consiste en comparar modelos tomados en diferentes momentos para monitorizar de forma continua fenómenos como deslizamientos, desprendimientos de rocas, subsidencias o hundimientos del terreno. Este monitoreo dinámico es clave para comprender el comportamiento de estas amenazas y poder emitir alertas tempranas.

Predicciones más fiables y protección más eficaz

La ingente cantidad de datos precisos recopilados por el dron alimenta y mejora los modelos de predicción existentes. Al tener un conocimiento más profundo del comportamiento del terreno, es posible anticipar con mayor fiabilidad cómo se desarrollarán futuros episodios de riesgo geológico. Esta capacidad de anticipación es crucial para poder tomar decisiones informadas y proteger a la población y las infraestructuras.

Una de las aplicaciones más directas de esta mejora en la predicción es el diseño de medidas de protección más eficientes. La información detallada del terreno permite a los ingenieros y geólogos planificar e instalar con mayor acierto elementos de contención. Entre estas medidas se incluyen las barreras dinámicas, diseñadas para detener la caída de rocas, o las mallas de retención, que estabilizan taludes y laderas inestables, minimizando así el peligro para las personas y los bienes.