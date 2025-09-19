Los bomberos piden prudencia en la montaña tras rescatar a 8 'boletaires' en una semana

Los bomberos piden prudencia a la hora de salir a buscar 'bolets'

Bombers de la Generalitat ha pedido prudencia a la ciudadanía ante la llegada del otoño y la previsión de salidas a la montaña para recoger setas después de realizar 8 rescates la última semana porque los 'boletaires' se habían desorientado o habían sufrido un accidente. Los bomberos recomiendan no salir solo y consultar siempre la predicción meteorológica antes de realizar la salida.

Ante esta situación, los bomberos piden a la ciudadanía que lleven calzado adecuado, comida y ropa de abrigo, tener el móvil cargado y consumir setas que se puedan identificar sin ninguna duda.

alerta por lluvias intensas el domingo

En este sentido, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por intensidad de lluvia el domingo y el lunes, con precipitaciones extensas que se iniciarán en la mitad oeste y de cara a la tarde afectarán a cualquier punto de Catalunya, con fuertes lluvias que pueden ir acompañadas de tormenta. El lunes las lluvias serán generalizadas en toda Catalunya.

¿qué hay que tener en cuenta antes de salir?

Antes de salir a buscar bolets en la montaña, es fundamental tener en cuenta varios aspectos para garantizar una experiencia segura y responsable. Esta actividad, aunque muy popular, conlleva riesgos que pueden evitarse con una buena preparación.

1. Planificación: Eligir bien la zona y estudiar el terreno. Informar a alguien de tu destino y hora estimada de regreso.

2. Equipamiento adecuado: Llevar ropa de abrigo, preferiblemente de colores vivos, calzado de montaña, comida, agua, linterna y móvil cargado con GPS o apps de geolocalización.

3. Consulta la meteorología: Las condiciones pueden cambiar rápidamente en la montaña. Evitar salir si hay previsión de lluvias intensas o niebla.

'Boletaires' en la montaña

4. Identificación de setas: Solo recolectar aquellas que se puedan identificar con total seguridad. Muchas especies tóxicas se parecen a las comestibles.

5. Respeto al entorno: Usar cestas de mimbre para permitir la dispersión de esporas, no remuevas la hojarasca y recoge solo lo necesario.

rescates en catalunya

Durante el otoño de 2024, los Bombers de la Generalitat realizaron 67 rescates de buscadores de setas, el número más alto en los últimos trece años. Las comarcas con más intervenciones fueron el Berguedà y el Alt Urgell, seguidas por la Cerdanya y la Garrotxa.

'Boletaire' buscando setas

Un operativo de rescate puede movilizar más de 25 personas, incluyendo bomberos, especialistas del GRAE, perros de rastreo y drones. La coordinación es clave, y se utilizan mapas, radios y tecnología GPS para localizar a la persona perdida. El objetivo es resolver la situación rápidamente, ya que se trata de salidas “contundentes” y urgentes.