Irun despide este sábado al montañero fallecido en el alud de Panticosa

Irun despide este sábado por la tarde al montañero Eneko Arrastua, uno de los tres fallecidos en el alud que se produjo el pasado lunes en Panticosa (Huesca).

El funeral en memoria de Eneko Arrastua, de 48 años y vecino de Irun, tendrá lugar en la iglesia de Santa María del Juncal a las siete de la tarde.

En el fatídico alud de Panticosa perdieron también la vida Jorge García Dihinx, médico de 55 años que ejercía en el hospital San Jorge de Huesca, y su pareja, Natalia Román, de 36 años.