La banda vizcaína de power pop Superalfa! explora nuevos sonidos con su nuevo single, 'Esto también cambiará'

Una banda vizcaína Superalfa! ha cerrado 2025 con el lanzamiento de su nuevo single, titulado 'Esto también cambiará', una canción que, según explica a COPE Euskadi su vocalista Sensei, parte de una "referencia filosófica muy íntima en la banda".

Con este lanzamiento, el grupo explora un sonido distinto para escapar de su zona de confort habitual. Aunque mantiene su esencia de power pop guitarrero de "amplio espectro", se adentran en territorios más contemporáneos, incorporando toques de lo que se conoce como midwest emo, si bien acogen las etiquetas "con ciertas reservas".

La letra de la canción se presenta como "un golpe encima de la mesa, un revulsivo para dejar atrás todo lo que nos pesa o lo que no nos hace bien". El mensaje central del tema es una reflexión sobre la realidad de la vida, que contrasta con la perfección que a menudo se proyecta en las redes sociales. En palabras de la banda, la canción subraya que "las vidas no son perfectas, por mucho que se muestre en las redes sociales, pero que hay que echarle valor, soltar todo el lastre y seguir siempre adelante".

Un 2025 de crecimiento

Este lanzamiento ha cerrado un año 2025 "muy bueno" para el grupo. Durante este período, han publicado un total de cuatro singles que han sido fruto de un proceso creativo cuidado y sin prisas, trabajando "con calma, tiempo y máxima ilusión". Esta dedicación se ha visto recompensada con una excelente acogida por parte del público.

A este respecto, señalan que, si bien "son solo cifras y que dan para lo que dan", hay un dato especialmente representativo de su evolución: en 2025 han duplicado el número de oyentes en plataformas digitales con respecto al año anterior, 2024. Este crecimiento es el resultado de un camino que el vocalista de Superalfa! define como "honesto y sin concesiones, pasito a pasito, sin estridencias, pero siempre firmes".

En paralelo a su actividad en el estudio, el grupo ha mantenido una agenda de conciertos muy selectiva para poder compatibilizar todos sus compromisos. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran su participación como teloneros de los neoyorquinos The Last Internationale, su paso por el festival urbano Aperol Spritz City Tour y su inclusión en el cartel del Riva Fest, donde compartieron escenario con artistas como Nogen y Reincidentes. Además, recuerdan con especial cariño citas más íntimas, como su concierto del 28 de noviembre en la sala The Shelter de Bilbao, a la que se refieren como un "templo del underground vizcaíno y la resistencia alternativa".

Mirando a 2026

Los planes para 2026 siguen la misma línea, con un planteamiento similar al de este año, pero con una diferencia clave: acelerarán el ritmo de lanzamiento de los singles que ya tienen preparados. El próximo de ellos, si todo avanza según lo previsto, verá la luz a finales de este mes enero. La banda adelanta que serán "canciones bastante diferentes entre sí", de las que se sienten "muy orgullosos", cada una con sus particularidades, pero todas con la "marca de la casa".

Esta identidad sonora ha sido definida en ocasiones como "refinada contundencia" o "melodía y potencia", una descripción que el grupo acoge con agrado. Su filosofía de trabajo se resume en su compromiso por seguir "poniendo todo el alma en cada paso que damos", consolidando un proyecto musical que avanza con paso firme y una propuesta artística clara y honesta.