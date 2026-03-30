Así es el nuevo Túnel de la Rovira: más seguro, inteligente y con tecnología de última generación

El Túnel de la Rovira reabre al tráfico en sentido mar este lunes a partir de las 18:00 horas, recuperando la normalidad de forma progresiva por tramos. La reapertura del túnel descendente llega después de un año de obras de mejora en una de las infraestructuras viarias más importantes de la ciudad. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que con esta intervención se recupera una infraestructura "de primera magnitud", cuya inversión permitirá alargar su vida útil "muchos años".

Un año de obras y retrasos

El tubo descendente del túnel se encontraba cortado al tráfico desde el 23 de marzo de 2025. Aunque inicialmente se había previsto que las obras durarían solo cuatro meses, las complicaciones surgidas durante los trabajos, especialmente en la perforación de la roca, han prolongado el cierre hasta ahora. A pesar de la reapertura diurna, la infraestructura continuará con cortes nocturnos de 22:30 a 5:30 horas, de domingo a jueves, para realizar los "ajustes" necesarios durante la fase de puesta en marcha.

Collboni, que ha visitado el túnel este lunes por la mañana junto a la teniente de alcalde, Laia Bonet, ha señalado que era una obra "muy esperada". Miles de vehículos utilizan diariamente esta vía, considerada uno de los principales accesos para conectar la Ronda de Dalt con el centro de la ciudad. La finalización de estos trabajos ha sido recibida como una noticia positiva para la movilidad urbana.

Seguridad y tecnología de vanguardia

Las actuaciones en el Túnel de la Rovira se han centrado en tres grandes ejes: la reparación de patologías estructurales, la mejora de la impermeabilización y el drenaje, y la renovación completa del pavimento y la iluminación. Además, se ha implementado un ambicioso plan para reforzar la seguridad y las comunicaciones con soluciones tecnológicas de última generación. En este sentido, el alcalde ha afirmado: "Hoy ponemos en marcha un Túnel de la Rovira más seguro y con mejor gestión inteligente y tecnológica, con los estándares de seguridad más exigentes".

Hoy ponemos en marcha un Túnel de la Rovira más seguro y con mejor gestión inteligente y tecnológica"

ACN Túnel de la Rovira

Una de las actuaciones más destacadas ha sido la excavación de tres nuevas galerías de evacuación de 42, 62 y 25 metros de longitud. Estas galerías conectan ambos tubos del túnel y permitirán una evacuación segura en caso de emergencia. La dificultad encontrada al perforar la roca para construir estas galerías ha sido, de hecho, la principal causa del retraso en las obras. Asimismo, se han reparado las fisuras existentes para reducir las filtraciones de agua, un problema persistente en la infraestructura.

En el apartado tecnológico, se ha instalado un nuevo sistema de radiocomunicaciones, megafonía, semáforos, nuevas barreras y cámaras de seguridad. También se han añadido sistemas de detección de incendios y, como novedad, un sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI). Esta tecnología es capaz de detectar de forma autónoma la presencia de peatones u objetos extraños en la calzada, activando las medidas de seguridad y adaptando los paneles informativos para gestionar la circulación de manera inmediata. Finalmente, toda la iluminación se ha sustituido por tecnología LED, que es mucho más eficiente.

Nuevo proyecto: la rambla del Carmel

Aprovechando la finalización de las obras del túnel, el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento abordará a partir de ahora la mejora y remodelación de la rambla del Carmel. Según Collboni, la conclusión de la renovación del túnel permite poner en marcha los proyectos pendientes para esta zona. "Un cop acabada la renovació del túnel podem començar a posar en marxa els projectes -entre ells el participatiu- que ens han de possibilitar remodelar la rambla del Carmel, molt reivindicada pel barri", ha declarado el alcalde, subrayando que se trata de una demanda histórica de los vecinos.