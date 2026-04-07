¿Te encuentras un nido de abejas en casa? Esto es lo primero que debes hacer

Encontrarse un nido de abejas en casa, en el balcón, en una ventana, en el jardín o incluso dentro de una persiana puede causar bastante preocupación. La reacción más habitual suele ser intentar eliminarlo cuanto antes, pero hacerlo sin saber cómo actuar puede convertirse en un problema mayor.

Las abejas no suelen atacar si no se sienten amenazadas. El riesgo aparece cuando alguien se acerca demasiado, intenta mover el nido o utiliza insecticidas, agua, humo o cualquier otro método para expulsarlas. En ese momento pueden reaccionar de forma defensiva.

Por eso, si descubres un nido de abejas en tu casa, lo primero que debes hacer es mantener la calma y alejarte de la zona. No intentes tocarlo, moverlo ni golpearlo, y evita los movimientos bruscos cerca del nido. También es importante mantener alejados a los niños y a las mascotas.

Uno de los errores más frecuentes es confundir las abejas con las avispas. Aunque pueden parecer similares, su comportamiento no es el mismo. Las abejas suelen ser menos agresivas y son fundamentales porque ayudan a la polinización. Eliminar un nido innecesariamente no solo puede ser peligroso, sino que también perjudica a un insecto esencial para el medio natural.

Si el nido es pequeño y acaba de aparecer, puede tratarse de un enjambre temporal. Durante la primavera y el inicio del verano es relativamente común que un grupo de abejas se pose durante unas horas o unos días en un árbol, una pared o una terraza antes de marcharse. En muchos casos, el enjambre desaparece por sí solo sin necesidad de intervenir.

Sin embargo, si observas que las abejas entran y salen continuamente del mismo sitio, o si el nido está dentro de una rendija, una persiana, un tejado o una caja de persiana, es probable que se hayan instalado allí de forma permanente. En ese caso, lo más recomendable es pedir ayuda especializada.

Nunca debes intentar eliminar el nido con espráis, fuego, humo o productos químicos. Además de ser peligroso, puedes hacer que las abejas se dispersen por toda la casa o que reaccionen de forma más agresiva. Tampoco conviene tapar la entrada del nido, ya que buscarán otra salida y podrían terminar entrando en el interior de la vivienda.

Mientras llega ayuda, resulta útil cerrar puertas y ventanas cercanas, bajar las persianas y evitar dejar comida o bebidas dulces en el exterior. Estos productos pueden atraer todavía a más abejas.

También es importante tener especial cuidado si en casa vive alguien alérgico a las picaduras. En ese caso, la prioridad debe ser evitar completamente el contacto con la zona donde está el nido.

Y si una abeja se acerca, no intentes espantarla con las manos. Lo mejor es permanecer quieto o alejarse lentamente. Los movimientos rápidos suelen hacer que el insecto se sienta amenazado.

Descubrir un nido de abejas en casa puede asustar, pero no hay que entrar en pánico. Mantener la distancia, actuar con calma y pedir ayuda especializada es la forma más segura de proteger tu hogar y también a las abejas.