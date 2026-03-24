Qué alimentos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico en primavera

La llegada del buen tiempo trae consigo cambios en la temperatura, en las rutinas y en el estado general del organismo. Durante esta transición, es habitual notar cierta bajada de energía o mayor sensibilidad a infecciones, por lo que reforzar el sistema inmunológico se convierte en una prioridad para mantener el bienestar. La alimentación juega un papel fundamental en este proceso, especialmente si se basa en productos frescos y equilibrados.

Entre los alimentos más recomendados destacan aquellos ricos en vitamina C. Los cítricos como la naranja, la mandarina o el limón ayudan a fortalecer las defensas y a combatir el daño oxidativo. Esta vitamina es esencial porque favorece la producción de células inmunitarias y mejora la respuesta del organismo frente a agentes externos.

Las verduras de hoja verde también son imprescindibles. Espinacas, acelgas o lechuga aportan una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes, elementos clave para mantener el equilibrio del cuerpo. Además, su contenido en fibra contribuye a mejorar la salud intestinal, un factor directamente relacionado con el sistema inmunológico.

Otro grupo importante es el de los alimentos ricos en vitamina A y betacarotenos. Zanahorias, calabaza o albaricoques ayudan a mantener en buen estado las mucosas, que actúan como barrera protectora frente a infecciones. Este aspecto es especialmente relevante en primavera, cuando los cambios ambientales pueden afectar a las vías respiratorias.

Los alimentos ricos en zinc también desempeñan un papel esencial. Frutos secos, semillas y legumbres contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunológico y ayudan a reducir la duración de algunas afecciones. Incluirlos de forma regular en la dieta es una estrategia sencilla para reforzar las defensas de manera natural.

Los probióticos son otro aliado importante. Alimentos como el yogur o los fermentados ayudan a equilibrar la microbiota intestinal, que influye directamente en la capacidad del organismo para defenderse. Un sistema digestivo saludable permite una mejor absorción de nutrientes y una respuesta inmunitaria más eficaz.

La hidratación también es clave. Beber suficiente agua y consumir alimentos ricos en líquidos contribuye a mantener las funciones básicas del cuerpo, facilitando la eliminación de toxinas y el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Además de la alimentación, hábitos como descansar adecuadamente, realizar actividad física moderada y reducir el estrés son fundamentales para mantener unas defensas fuertes. Sin embargo, la base sigue siendo una dieta equilibrada y adaptada a la temporada.

Apostar por alimentos frescos, variados y ricos en nutrientes es una de las mejores formas de fortalecer el sistema inmunológico en primavera. Pequeños cambios en la dieta pueden marcar una gran diferencia en la salud y ayudar a afrontar esta estación con mayor energía y vitalidad.