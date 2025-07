Talkual rescata més de 4 milions de quilos de fruita "lletja" i es prepara per desembarcar a Portugal

Una revolució contra el malbaratament alimentari des de Bellpuig

Rescatar fruita i verdura que no agrada als supermercats per fer-la arribar directament a les llars. Aquest és el cor del projecte de Talkual, una empresa emergent de Bellpuig (Urgell) que, en tan sols cinc anys, ha evitat que més de 4 milions de quilos de productes agrícoles "imperfectes" acabin descartats. Lluny de ser una curiositat anecdòtica, l’impacte d’aquesta iniciativa és cada vegada més gran: 8.500 llars ja reben setmanalment o quinzenalment les seves caixes de fruita i verdura salvada, en un model que combina sostenibilitat, tecnologia i economia circular.

Fundada el 2020 per Oriol Aldomà i Marc Ibós, Talkual neix amb una missió clara: combatre el malbaratament alimentari posant en valor aquells aliments que les grans superfícies rebutgen per motius purament estètics —massa petits, massa grans, amb marques a la pell o formes poc convencionals— però que mantenen intactes les seves qualitats nutricionals i de sabor.

“Han sigut cinc anys molt intensos, però la idea ha encaixat molt. A la gent li agrada saber que contribueix a reduir residus amb un gest tan senzill com rebre una caixa a casa”, explica Aldomà. Amb una xarxa que supera els 80 productors d’arreu de Catalunya i Espanya, Talkual dona sortida a excedents que, fins fa poc, es malvenien o s’acabaven convertint en sucs a preus irrisoris per als pagesos.

Anna Berga Una caixa de fruita i verdura de Talkual llesta per ser enviada.

Nous productes i un obrador per reduir encara més el desaprofitament

A banda de la fruita i verdura fresca, Talkual ha fet un pas més en la seva lluita contra el malbaratament incorporant productes elaborats. Des del mes de juny, l’empresa ofereix cremes de verdures, melmelades, sofregits de tomàquet i codonyat, elaborats a un obrador propi situat a Bellvís (Pla d’Urgell).

L’objectiu, segons expliquen els fundadors, és aprofitar al màxim les possibilitats d’aquests aliments, especialment aquells que per qüestions de maduresa o aspecte no tenen sortida en fresc. “Són productes honestos, bons i coherents amb la nostra filosofia: donar una segona oportunitat a tot allò que no encaixa als cànons del supermercat”, afegeix Ibós.

Però això no s’atura aquí. L’empresa ja prepara una nova fase, prevista per finals d’estiu, amb la incorporació de productes amb petits defectes d’envàs o etiquetatge que no arriben al mercat convencional: conserves amb etiquetes tortes, pots de mel amb coloracions lleugerament diferents o retalls de torró artesanal que no encaixen en formats comercials. Aquests productes es podran comprar a través de la botiga en línia, fora del model de subscripció.

Més endavant, a finals d’any, es vol integrar aquesta oferta dins la pròpia subscripció, oferint caixes personalitzades al 100% segons les preferències del client. “Volem que cada caixa sigui única, i això passa per donar opcions i més varietat”, apunta Ibós.

Anna Berga Mural a la façana de l'empresa a Bellpuig

Expansió internacional i creixement sostingut

Talkual no només consolida la seva presència a Catalunya i l’Estat espanyol. L’empresa té el punt de mira posat a Portugal, on preveu començar a operar entre finals de 2025 i principis de 2026. Els enviaments es faran directament des de la seu de Bellpuig, aprofitant la proximitat logística i assegurant el repartiment en 24 hores. També estudien obrir mercat a França, on el model s’aplicaria a través de productors locals, adaptant-se així a la realitat de cada territori.

Per fer realitat aquesta expansió, Talkual ha invertit esforços considerables en el desenvolupament tecnològic i logístic del seu sistema, amb l’objectiu de poder “replicar el model” en altres països. Aquesta aposta pel creixement controlat i sostenible es reflecteix també en les xifres: van tancar el 2024 amb una facturació de 4,8 milions d’euros i preveuen assolir els 6,5 milions el 2025.

Amb una plantilla de 45 treballadors i una cultura d’empresa arrelada al territori i als valors de la sostenibilitat, Talkual es perfila com un dels referents en la lluita contra el malbaratament alimentari a l’Estat i, aviat, més enllà de les seves fronteres.

Anna Berga Una treballadora de Talkual revisa les caixes de subscripció a les instal·lacions de l'empresa a Bellpuig

Un futur més conscient passa per canviar la mirada

Talkual no només ofereix fruita i verdura. Ofereix una nova manera de mirar el menjar. Una proposta que convida a repensar els criteris de bellesa dels aliments, a reconnectar amb el món rural i a fer del consum un acte més responsable.

I en un context d’emergència climàtica i crisi de recursos, aquest tipus d’iniciatives demostren que és possible fer empresa amb valors, combinant rendibilitat amb responsabilitat social. La fruita potser no és perfecta a la vista, però l’impacte sí que ho és.