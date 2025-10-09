Un mosso d'esquadra muere asesinado a tiros por su suegro en plena calle en Lleida

Un agente de los Mossos d'Esquadra ha muerto asesinado a tiros este miércoles en Lleida. El presunto autor del crimen es su suegro, un hombre de 78 años que ya ha sido detenido. Los hechos han ocurrido en plena calle, a la altura del número 17 de la calle Doctora Castells, en el conocido barrio de Cappont. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región Policial de Ponent ha asumido el caso para esclarecer las circunstancias de un suceso que, según las primeras pesquisas, responde a un conflicto de índole familiar y no guarda relación con la actividad profesional de la víctima.

El autor llamó a la policía y esperó para entregarse

Según han relatado varios vecinos de la zona, se han escuchado "entre cuatro y cinco disparos". Tras el tiroteo, el presunto autor de los hechos ha permanecido en el lugar del crimen junto al cuerpo de su yerno. Con una calma sorprendente, el hombre de 78 años ha guardado la pistola que presuntamente habría utilizado en una bolsa, ha llamado a los Mossos d'Esquadra para confesar lo que acababa de hacer y se ha sentado a esperar la llegada de las patrullas para ser detenido. Durante la espera, ha cubierto el cuerpo de la víctima con una tela blanca.

A la calma y al respeto"

Al recibir el aviso, varias patrullas de la policía catalana y tres unidades terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), junto a un equipo de psicólogos, se han desplazado hasta la calle Doctora Castells. A su llegada, los agentes han localizado el cuerpo sin vida del hombre, que presentaba evidentes signos de violencia, y han procedido a la detención del presunto homicida. La zona ha sido rápidamente acordonada para preservar la escena del crimen, mientras numerosos vecinos y curiosos se congregaban en las inmediaciones. Pocos minutos antes de las seis de la tarde, la jueza de guardia se ha personado para proceder al levantamiento del cadáver.

Investigación bajo secreto de sumario

La investigación, que se encuentra bajo secreto de las actuaciones, se centra en un móvil de carácter personal. Todas las pruebas apuntan a una disputa familiar como origen del trágico suceso. La víctima era un agente de los Mossos d'Esquadra que estaba destinado en la comisaría de Mollerussa, en la comarca del Pla d’Urgell. Desde el cuerpo policial se ha insistido en desvincular el crimen de la profesión del agente, subrayando que se trata de un asunto del ámbito privado.

Un asunto privado que no ha puesto en peligro la seguridad pública"

La Dirección General de la Policia y la Jefatura de los Mossos d'Esquadra han emitido un comunicado conjunto en el que lamentan profundamente la muerte del agente. En el escrito, han expresado su más sentido pésame y han ofrecido todo su apoyo "a la familia, amistades y compañeros de la víctima". Asimismo, han querido dejar constancia del "reconocimiento a su trayectoria y a su dedicación ejemplar al Cuerpo de Mossos d'Esquadra durante los 21 años de servicio".

Por su parte, el Ayuntamiento de Lleida, la Paeria, ha condenado de manera "rotunda" los hechos y ha hecho un llamamiento "a la calma y al respeto", al tiempo que ha trasladado el pésame al entorno de la víctima. El consistorio ha querido subrayar que el suceso se ha producido "en un entorno de proximidad", insistiendo en que se trata de un "asunto privado que no ha puesto en peligro la seguridad pública". Finalmente, la Paeria ha pedido "respeto y prudencia" en la difusión de informaciones sobre el caso, puntualizando que las únicas informaciones veraces son aquellas contrastadas directamente con los Mossos d'Esquadra.