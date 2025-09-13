La Inflació a Lleida i Ponent continua pujant a l'agost i amenaça l'economia familiar
L'IPC a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran es dispara fins al 2,5% a l'agost. L'habitatge, l'educació i el consum s'erigeixen com a principals culpables d'una pujada que posa en alerta les famílies de la demarcació.
La ja de per si preocupant escalada de preus no dona treva a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Segons les dades més recents publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Índex de Preus de Consum (IPC) ha mantingut la seva tendència a l’alça, incrementant-se una dècima més a l’agost fins a situar-se en un 2,5%. Aquest repunt suposa un nou entrebanc per a l'economia de les llars, que veuen com el cost de la vida s'encareix de manera continuada. La pujada, que ha estat una de les més pronunciades a Catalunya, evidencia una pressió inflacionària que afecta de ple el poder adquisitiu dels ciutadans.
Aquesta dinàmica no és exclusiva de la demarcació de Lleida, però sí que presenta característiques pròpies que mereixen una anàlisi detallada. Si bé la inflació a Catalunya en el seu conjunt també ha pujat una dècima, arribant al 2,4%, les dades de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran se situen lleugerament per sobre de la mitjana catalana i per sota de la mitjana estatal, que es va mantenir estable en un 2,7%. Aquesta lleugera diferència, però, no treu la importància del fet que les famílies lleidatanes continuen notant l'encariment de la cistella de la compra i els serveis essencials.
Els grups de despesa que impulsen l'IPC a l'agost
L'anàlisi de l'INE revela que la pujada de l'IPC a la demarcació de Lleida no és uniforme, sinó que es concentra en sectors clau que impacten directament en el pressupost familiar. Un dels grups més afectats ha estat el d’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que ha experimentat un increment notable del 6,2% en l’últim any. Aquest augment, impulsat principalment pels alts preus de l’energia, afecta de forma particular les economies més vulnerables i dificulta l'accés a serveis bàsics.
Un altre dels pilars de la pujada ha estat l’educació, que ha vist com els seus preus s'enfilaven un 5,9%. Aquest increment, que arriba en ple inici de curs escolar, suposa un gran esforç per a les famílies amb fills en edat escolar, que ja han de fer front a les despeses habituals d’adquisició de material i llibres. A més, grups de consum considerats més lúdics o prescindibles, com les begudes alcohòliques i el tabac, han incrementat el seu preu un 4,5%, mentre que els restaurants i hotels han pujat un 4%, demostrant que ni tan sols el lleure s’escapa de l’onada inflacionista. La roba i el calçat, un altre indicador de consum bàsic, també han pujat un 3,4% en l'últim any.
Aquesta tendència a l'alça no només es manifesta en la variació interanual, sinó que també es fa sentir en la comparativa mensual. Respecte al mes de juliol, els preus han pujat una dècima a la demarcació. Cal destacar, especialment, el repunt dels preus de l'oci i la cultura, que han estat un 1,8% més alts que el mes anterior. Aquesta dada, si bé no és la més significativa en termes de percentatge, sí que mostra que la inflació s'estén a tots els àmbits de la vida quotidiana, inclosos aquells que tradicionalment s'han considerat menys volàtils.
L'impacte de la inflació en les famílies de Lleida i Ponent
L’augment continuat de l’IPC a la demarcació de Lleida té conseqüències directes i tangibles en les butxaques dels ciutadans. L'increment en l'habitatge i els subministraments bàsics, per exemple, redueix dràsticament la capacitat d'estalvi de les famílies. Aquest fet obliga moltes llars a revisar les seves prioritats de despesa i a retallar en altres àmbits, com l'oci o el consum no essencial, per poder arribar a final de mes. La pujada de l'educació, per la seva banda, afegeix una pressió financera addicional en un moment crucial per a la vida familiar.
En un context econòmic ja complex, la persistència de la inflació representa un repte important per a les administracions i els agents econòmics. La pujada de preus a sectors clau pot generar un efecte dòmino, que acabi per impactar en l'activitat empresarial i en la sostenibilitat del teixit productiu de la regió. És fonamental, per tant, monitoritzar de prop aquestes dades i buscar solucions efectives per mitigar-ne l'impacte. Les mesures per contenir la pujada de l'habitatge o per ajudar les famílies a fer front a les despeses energètiques podrien ser crucials per evitar que aquesta tendència a l'alça es consolidi i acabi per afectar greument la qualitat de vida dels habitants de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran.