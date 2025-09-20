Delícies de Ponent: El TastaLleida 2025 Conquereix Barcelona amb Sabor i Productes de Proximitat
El TastaLleida 2025 ha portat l'essència de les terres de Lleida al cor de Barcelona, amb un esdeveniment gastronòmic que ha posat en valor els productes de denominació d’origen i la qualitat de Ponent.
El prestigiós esdeveniment TastaLleida 2025 ha aterrat amb èxit a la vibrant ciutat de Barcelona, concretament al conegut Mercat de Sant Antoni. Aquest dijous, l'edició barcelonina ha servit per apropar els sabors autèntics i la riquesa gastronòmica de les terres de Lleida, el Pirineu i la Val d'Aran a un públic entusiasta i curiós per descobrir la qualitat dels productes de proximitat. Més de 120 persones han tingut l'oportunitat de submergir-se en un viatge culinari dissenyat amb mestria, reafirmant el TastaLleida com una cita ineludible per als amants de la bona taula i els productes de la terra.
La jornada ha estat molt més que un simple tast; ha estat una autèntica declaració d'intencions per part del territori lleidatà. El menú, una obra d'art creada pel reconegut xef Sergi de Meià, ha destacat per la seva originalitat i per la seva aposta ferma pels productes amb denominació d'origen i segells de qualitat com el ‘Gust de Lleida’. La proposta gastronòmica ha combinat tradició i innovació, mostrant la versatilitat dels aliments locals i trencant amb els esquemes clàssics de maridatge, demostrant que la cuina és, abans de tot, creativitat i respecte pel producte.
Innovació i tradició al plat
Entre les sorpreses més ben rebudes de l'esdeveniment, cal destacar la fusió inesperada de sabors que el xef de Meià va presentar. Els assistents van poder degustar una exquisida coca de pera DOP Pera de Lleida amb cansalada, acompanyada de formatge Urgèlia DOP de l’Alt Urgell i la Cerdanya i un toc final d'herbes aromàtiques. Aquesta combinació va ser una oda a la dolçor natural de la fruita, amb un contrapunt salat i cremós que va delitar els paladars més exigents.
Però la joia de la corona, sens dubte, va ser el maridatge sorprenent de torró IGP Torró d’Agramunt amb vedella bruneta, una combinació que va despertar curiositat i admiració a parts iguals. Aquesta audaç proposta va demostrar que les fronteres culinàries estan per trencar, i que la riquesa de la gastronomia lleidatana resideix en la seva capacitat de sorprendre. El menú es va completar amb un delicat gelat d’oli d’oliva verge extra DOP Les Garrigues, servit amb arengada i pa amb tomàquet i cireres de Producció Integrada, un plat que va unir la força de l'oli amb la frescor de la cirera, tancant la proposta de forma magistral.
El conjunt de plats va ser maridat amb una selecció de vins de la DO Costers del Segre, incloent-hi opcions de vi blanc, rosat i negre, que van reforçar l'harmonia de sabors i la riquesa del conjunt. Aquesta sinergia entre la cuina i el vi és fonamental en la cultura gastronòmica de Lleida i demostra el gran potencial de la seva viticultura.
Més que un tast, una projecció del territori
L'esdeveniment, que dóna continuïtat al reeixit tast celebrat el mes de juny a la plaça Ricard Viñes de Lleida, ha servit per subratllar la importància de projectar la marca Lleida arreu del país. Així ho va destacar el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, qui va definir el TastaLleida com una autèntica "mostra de força del territori i la capacitat de projectar Lleida amb orgull a tot el país". Aquesta visió va ser compartida pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que va posar en relleu la importància de la iniciativa per "donar a conèixer un producte de primera qualitat". Ordeig va remarcar que iniciatives com el TastaLleida ajuden a "crear marca, posar en valor la traçabilitat, la sostenibilitat i els beneficis dels nostres productes", conceptes fonamentals en el context actual de consum conscient i responsable.
La realització del TastaLleida al mercat de Sant Antoni de Barcelona no ha estat una elecció a l'atzar. Aquest emblemàtic espai, punt de trobada de la ciutadania i referent de la gastronomia de qualitat, ha ofert l'escenari ideal per a un esdeveniment que busca connectar directament amb el consumidor final, mostrant-li de primera mà l'esforç i la dedicació que hi ha darrere de cada producte amb segell de qualitat de les terres de Lleida. En definitiva, el TastaLleida no només ha conquerit els paladars dels barcelonins, sinó que també ha reforçat el seu paper com a ambaixador de la riquesa agrícola i gastronòmica del Ponent català.