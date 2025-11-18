Alexis González, técnico del ConectaBalear Manacor antes de la vuelta en Zagreb de la Challenge Cup: "La gente del voleibol ya conoce Manacor"
El técnico ve posible pasar la primera eliminatoria en el estreno europeo del club en la que deben levantar el 2-3 de la ida. "Tenemos que jugar con cabeza ante un equipo grande y con experiencia"
Jordi Jiménez
Publicado el - Actualizado
1 min lectura4:18 min escucha
