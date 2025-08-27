Alerta per l'amiant a Les Valls d'Aguilar: la pedregada destapa un perill ocult a les teulades
Una violenta pedregada a l'Alt Urgell ha malmès nombroses teulades de fibrociment, forçant l'Ajuntament de les Valls d'Aguilar a demanar ajuts urgents per retirar l'amiant. L'alerta per aquest enemic invisible i perillós per a la salut és màxima al municipi.
La calma estiuenca es va trencar de cop ara fa una setmana a Les Valls d'Aguilar. Una pedregada d'una virulència inusitada, amb pedres de "mida bastant gran", com descriuen els veïns, va colpejar amb força el municipi de l'Alt Urgell, deixant una estela de danys que van molt més enllà de cops a la carrosseria dels cotxes o desperfectes en horts i jardins. El focus de la preocupació, un cop passada la tempesta, s'ha centrat en les teulades, especialment al nucli de Noves de Segre. Moltes d'aquestes cobertes, construïdes fa dècades, estan fetes de fibrociment amb amiant, un material que, un cop trencat, es converteix en un seriós risc per a la salut pública.
Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha mogut fitxa ràpidament. Aquest mateix dimecres, aprofitant una visita institucional, han traslladat la seva angoixa a la Diputació de Lleida. Joan Bullich, primer tinent d'alcalde del consistori, ha estat clar: necessiten suport i finançament per afrontar l'extracció segura d'aquest material. "La nostra preocupació principal són els efectes que pot tenir sobre la salut", afirmava Bullich, posant paraules a la por que recorre el poble. La runa del temporal no és només física; és també una amenaça invisible que pot alliberar fibres tòxiques a l'aire.
El temporal no només va danyar les cobertes. La intensitat de les pluges va provocar múltiples esllavissades que van afectar tant vies municipals com la carretera LV-5134, una artèria clau que travessa el terme. La circulació va quedar interrompuda, aïllant parcialment la zona i requerint una actuació immediata per part dels serveis de manteniment.
Més enllà de l'asfalt: el risc invisible de l'amiant
Mentre les màquines treballaven per reobrir les carreteres, l'atenció de les autoritats locals es desviava cap a un problema més silenciós però potencialment més perillós. El fibrociment amb amiant, conegut popularment pel nom comercial d'uralita, va ser un material de construcció molt utilitzat durant el segle XX per la seva durabilitat i baix cost. No obstant això, avui dia està prohibit per la seva toxicitat demostrada. Quan les plaques es trenquen, com ha passat a Noves de Segre a causa de la pedregada, alliberen fibres microscòpiques que poden ser inhalades i, amb el temps, provocar malalties respiratòries greus, incloent-hi càncer de pulmó.
El principal escull per a un municipi petit com Les Valls d'Aguilar és el cost elevat de la seva retirada. L'extracció d'amiant no la pot fer qualsevol. Requereix empreses especialitzades i certificades que segueixen protocols de seguretat molt estrictes per garantir la protecció tant dels treballadors com dels residents. Aquests procediments, que inclouen el transport i l'eliminació del residu en abocadors autoritzats, disparen la factura. Per això, la petició de Bullich no és un simple tràmit, sinó un crit d'ajuda per poder finançar una operació que és inassumible per a les arques municipals. L'ajuntament ja s'ha reunit amb els veïns afectats per fer una primera avaluació de danys i començar a quantificar la magnitud econòmica del desastre.
La Diputació de Lleida entra en joc: ajuts d'urgència sobre la taula
La resposta de l'administració provincial no s'ha fet esperar. El vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, es va desplaçar personalment a la zona per avaluar els desperfectes a la carretera LV-5134. Jiménez va poder comprovar sobre el terreny la feina feta per condicionar la via i va assegurar que, un cop superada la primera urgència, es farà una valoració tècnica més profunda per determinar les actuacions necessàries a llarg termini.
Pel que fa a la problemàtica de l'amiant, la Diputació ha recollit la petició i s'ha compromès a estudiar les possibles línies d'ajut disponibles. Encara que no hi ha una solució immediata sobre la taula per a les teulades, l'ens provincial sí que ha demostrat la seva agilitat en casos similars. De fet, durant una altra visita a Rialp (Pallars Sobirà), Jiménez va anunciar l'activació d'un ajut d'urgència per reparar la pista d'accés al nucli d'Escàs, afectada per un despreniment. A través d'aquest mecanisme, la corporació finança el 90% del cost de l'actuació, un model que a Les Valls d'Aguilar esperen que es pugui replicar per fer front a la retirada de l'amiant.
Ara, el municipi es troba en una cursa contrarellotge. D'una banda, han de consolidar la seguretat de les seves vies de comunicació. De l'altra, i més important, han de trobar la manera d'eliminar un llegat tòxic que la força de la natura ha deixat perillosament al descobert.