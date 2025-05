CONVERSES GIRONINES I 13 MAI 2025 I 13:30H

Girona - Publicado el 12 may 2025, 12:09

“Converses Gironines” és un programa radiofònic emblemàtic de COPE Catalunya, conduït habitualment per Josep Víctor Gay, Lluís Arté i, sovint, Paco Baso. Aquest espai s’ha consolidat com una de les veus més representatives de la ràdio, oferint setmanalment una finestra oberta a la realitat social, cultural i econòmica de les comarques gironines.

Objectiu i filosofía

L’objectiu principal de “Converses Gironines” és apropar als oients les històries, inquietuds i projectes de persones i col·lectius que formen part del teixit viu de Girona i la seva demarcació. El programa aposta per una conversa pausada, propera i reflexiva, fugint de l’entrevista convencional per endinsar-se en el diàleg sincer i l’intercanvi d’idees. Aquesta filosofia es reflecteix en el mateix nom del programa: “converses”, més que no pas “entrevistes”, posant l’accent en la participació, la vivacitat i la proximitat amb l’oient.

Format i estructura

El programa s’emet habitualment els dimarts a les 13:30h, una franja en què moltes persones aprofiten per escoltar la ràdio, ja sigui a la feina, a casa o desplaçant-se. Cada edició compta amb la presència d’un o més convidats rellevants: empresaris, artistes, responsables d’entitats, restauradors, esportistes, científics, representants institucionals o qualsevol persona amb una història inspiradora a compartir.

Els conductors, amb un estil proper i amè, generen un ambient distès que facilita que els convidats s’obrin i comparteixin tant els seus èxits com les dificultats, les seves opinions i vivències personals. Aquesta manera de fer permet descobrir la cara més humana de figures públiques i, alhora, donar veu a persones anònimes que contribueixen a la riquesa social i cultural de casa nostra.

Temàtiques i continguts

“Converses Gironines” destaca per la seva gran varietat temàtica. Alguns dels temes més habituals són:

• Cultura i patrimoni: entrevistes a artistes, escriptors, directors de festivals i responsables de museus.

• Economia: diàlegs amb empresaris, emprenedors i representants de sectors estratègics com el turisme, la restauració o la indústria alimentària.

• Actualitat social: espai per a entitats socials, ONG, associacions de veïns i projectes solidaris.

• Innovació i ciència: converses amb investigadors, científics i professionals de la salut.

• Gastronomia: protagonisme de cuiners, restauradors i productors locals, especialment aquells que han rebut reconeixements destacats (com l’estrella Michelin).

Aquesta pluralitat de temes fa que el programa sigui un reflex fidel de la diversitat i la vitalitat de la societat del nostre temps.

Convidats destacats

Al llarg de les seves temporades, “Converses Gironines” ha comptat amb la participació de figures molt diverses, com ara:

MONTERO, Aulet, Francesc – Nou Director de la Fundació Josep Pla, de Palafrugell.

SOLÀ, Jordi – President de l’Associació d’Empreses de Reparació i Comerç de Vehicles i Embarcacions de Girona.

LANERO, Míriam – Alcaldessa de la Jonquera. El programa tradicionalment convida als alcaldes/alcaldesses, dels municipis fronterers.

CASACOBERTA, Carme – Nova Presidenta de la D.O. Empordà, primera dona que és escollida per aquest càrrec.

CEDO, Ramon – Reelegit president del Col·legi de Veterinaris de Girona.

COBOS, Maite – Directora de la Fundació “El Trampolí” de la Bisbal d’Empordà que dona suport als infants i joves minusvàlids.

COTS, Susanna - Directora de la nova galeria d’art de Girona ciutat, “The Eleven House”.

RODRÍGUEZ, Garrido Gael –Alcalde de Portbou. El més jove d’Europa.

ARIMONT, Xavier – Director de l’hotel “West Western CMC – Girona” (establiment a tocar del Corte Inglés) que acull a la majoria dels equips de futbol de Primera Divisió, quan han de jugar amb el Girona.

BADOSA, Agustí – President del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

JORDÀ, Pau – Gerent del Centre Comercial “Espai Gironès”, quan es disposava a celebrar els seus vint anys de servei.-

Aquests són només alguns exemples dels molts noms que han passat pels micròfons del programa, sempre amb la voluntat de posar en valor el talent i l’esforç local.

Impacte i valor per a la comunitat

“Converses Gironines” s’ha convertit en un espai de referència per a la ciutadania, contribuint a la cohesió social i a la difusió de la realitat gironina. El seu format, basat en el respecte, l’escolta activa i la voluntat d’aprofundir en les històries personals, el diferencia d’altres espais radiofònics més superficials o centrats exclusivament en l’actualitat immediata.

El programa fomenta la participació, la reflexió i el coneixement mutu, ajudant a crear una comunitat més informada, crítica i cohesionada. A més, serveix de plataforma per a iniciatives emergents i per a la visibilització de projectes que, sovint, no troben espai en altres mitjans de comunicació.

En definitiva, “Converses Gironines” de COPE Catalunya i Andorra és molt més que un programa de ràdio: és un punt de trobada per a la societat, un espai on les veus tenen protagonisme i on la conversa esdevé eina de transformació social i cultural. Escoltar-lo és endinsar-se en el batec quotidià de Girona i les seves comarques, i descobrir la riquesa humana que s’hi amaga.