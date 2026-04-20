Cuándo hay que cambiar la almohada: las señales que no debes pasar por alto

La almohada es uno de los elementos más importantes a la hora de dormir bien, aunque a menudo no se le da la atención que merece. Utilizar una almohada en mal estado puede afectar directamente a la calidad del sueño, provocar dolores cervicales e incluso problemas respiratorios. Sin embargo, no siempre es fácil saber cuándo ha llegado el momento de cambiarla.

Uno de los signos más evidentes es la pérdida de forma. Si la almohada está aplastada, deformada o presenta bultos, significa que ya no ofrece el soporte adecuado para el cuello y la cabeza. Esto puede generar tensiones musculares que se agravan con el paso del tiempo.

El olor también es un indicador importante. Con el uso diario, las almohadas absorben sudor, humedad y bacterias, lo que puede provocar olores persistentes. Aunque se cambie la funda con frecuencia, el interior puede deteriorarse sin que se perciba a simple vista.

La acumulación de alérgenos es otro aspecto a tener en cuenta. Las almohadas pueden albergar ácaros, polvo y restos de piel muerta, lo que puede desencadenar o empeorar alergias y problemas respiratorios, especialmente durante la noche.

En términos generales, se recomienda cambiar la almohada cada uno o dos años, aunque esto depende del material. Las almohadas sintéticas suelen desgastarse antes, mientras que las de materiales más resistentes pueden durar algo más si se cuidan correctamente.

Existe una prueba sencilla para comprobar su estado: doblarla por la mitad. Si no recupera su forma original con rapidez, es una señal clara de que debe reemplazarse. Este método rápido puede ayudar a detectar el desgaste sin necesidad de conocimientos técnicos.

También es fundamental elegir una almohada adecuada según la postura al dormir. Dormir de lado, boca arriba o boca abajo requiere diferentes niveles de firmeza y altura, y una elección incorrecta puede afectar al descanso incluso si la almohada es nueva.

Cuidar el estado de la almohada es esencial para garantizar un descanso reparador y proteger la salud. Cambiarla a tiempo no solo mejora el sueño, sino que también contribuye al bienestar general en el día a día.