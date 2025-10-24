Alan Pace define su hoja de ruta para el Espanyol: cercanía, firmeza y una puerta abierta al mercado

El nuevo presidente del RCD Espanyol, Alan Pace, ha concedido una de sus primeras entrevistas en profundidad al programa 'Tiempo de Espanyol', presentado por Javier de Haro. Tras una intensa jornada de presentaciones ante los medios, el máximo mandatario perico ha desgranado los pilares de su proyecto, un plan que busca romper con el pasado más reciente a través de la cercanía con la afición y una gestión transparente. Pace, que se define como un hombre "paciente", ha insistido en su deseo de escuchar a la masa social y construir un club "como una familia", marcando distancias con la anterior etapa, caracterizada por un mayor distanciamiento entre la directiva y los seguidores.

Un modelo basado en la cercanía y la transparencia

Una de las ideas centrales que Alan Pace ha reiterado es su intención de estar físicamente presente y accesible. "Estoy muy dispuesto a que estemos muy cerca de los aficionados", ha afirmado, explicando que su forma de entender el club es a través del contacto directo. "Camino por el estadio, camino en esta ciudad, camino en cualquier parte. Voy a escuchar y voy a hablar directamente con la gente", ha prometido el presidente. Esta filosofía choca frontalmente con la gestión anterior y busca reconstruir los puentes con una afición que se ha sentido desconectada. Pace ha subrayado que esta cercanía debe ser un camino de doble sentido, basado "en el respeto" mutuo.

Junto a la proximidad, la transparencia se erige como otro de los ejes fundamentales de su mandato. Aunque ha reconocido la dificultad de aplicarla sin reservas en el mundo del fútbol —"es muy difícil, porque si te digo todo, otro equipo puede usarlo en tu contra"—, su predisposición es clara: "Normalmente yo estoy dispuesto a ser muy transparente". Este principio de apertura es, para Pace, una herramienta clave para recuperar la confianza de los socios y accionistas, quienes han demandado mayor claridad en los últimos años.

La estructura del club y el mercado de invierno

A corto plazo, la estructura organizativa del RCD Espanyol no sufrirá cambios drásticos. Pace ha confirmado que no se ha modificado el organigrama y que Mao Ye continuará como CEO del club. "El club es exactamente como fue hace dos semanas", ha comentado, matizando que su rol, junto al de otros miembros de su grupo como Brad o Tony, es "ayudar en algunas cosas". El nuevo Consejo de Administración se nombrará en un plazo aproximado de "30 días" por un tema burocrático, y será ratificado en la próxima Junta General de Accionistas, prevista para el 25 de noviembre.

En el plano económico y deportivo, Pace ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ambición. Ha descartado que en la junta se vaya a proponer una ampliación de capital y, más importante aún, ha asegurado que el club dispone de músculo financiero para acudir al mercado de fichajes de invierno si fuera necesario. "Tenemos capacidad directamente hoy para hacerlo ya", ha aseverado. La decisión, en cualquier caso, será consensuada con la dirección deportiva. "Si Fran Garagarza y Manolo González me dicen que necesitan algo, hablamos. Si me preguntas si hay capacidad, sí hay capacidad, pero no tengo planes míos, tengo planes de nosotros juntos", ha explicado sobre el modus operandi a seguir.

Decisiones de futuro y una piel "dura"

Pace se ha definido como un líder que toma decisiones meditadas, comparando su método con el proceso de fermentación del vino para "ver si es vino o vinagre". Prefiere hablar de "evolución" más que de "revolución" o "transición". Basándose en su experiencia en el Burnley, ha advertido que su gestión implicará tomar decisiones complejas que no siempre serán comprendidas por todos. "Estoy seguro de que va a pasar aquí también. Voy a tomar decisiones que nadie va a entender", ha señalado, aunque ha garantizado que siempre buscará lo mejor para la entidad: "Puedo prometer que voy a tratar siempre de tomar las decisiones que son mejores para el club".

Esta fortaleza en sus convicciones se refleja también en su actitud ante las críticas o el menosprecio que a veces sufre el club. Preguntado por un polémico test en la Universidad Autónoma de Barcelona que se refería al equipo como "el club de fútbol español de Cornellà", su reacción fue tajante. "A mí no me importa", ha respondido, argumentando que no quiere "vivir pensando que alguien está tratando de hacer algo mal". Para el presidente, que se considera una persona con la "piel dura", existen asuntos mucho más trascendentales. "Hay cosas que son mucho más importantes que eso", ha sentenciado.

Finalmente, sobre otros proyectos de futuro, Alan Pace ha establecido prioridades claras. La inversión en los terrenos de México, herencia de una deuda pasada, "no es prioridad en este momento". El foco está puesto en "el fútbol base aquí" y en mejorar y ampliar las instalaciones de la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Asimismo, ha mostrado su interés en encontrar patrocinadores estables, tanto para el nombre del estadio como para la camiseta. Sobre el naming right, ha expresado su deseo de un acuerdo a largo plazo: "Me gustaría más como 20 años, algo así". Y respecto al patrocinador técnico, ha confirmado que "están en camino de hablar sobre todo eso", ya que es un ingreso "muy importante porque directamente ayuda al equipo".