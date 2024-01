Gonzalo de Oro en Converses “En seguridad ciudadana, el gobierno Collboni está fracasando”

El presidente del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, asegura que, a pesar de las buenas intenciones, “en seguridad ciudadana, el gobierno de Jaume Collboni está fracasando”. “Los delitos se han disparado, hay bandas, robos a pisos y trasteros, tráfico de drogas, robos de relojes y todo con agresiones cada vez más duras y más violentas”, ha denunciado.

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el líder municipal de Vox ha hecho especial hincapié en las agresiones sexuales: “han aumentado en un 51 por ciento y se producen cada vez con más agresividad y ensañamiento”. “Estas situaciones no deben ocultarse. Llenarnos la boca de buenismo sólo conseguirá que esto vaya a más”, ha advertido.

Gonzalo de Oro ha detallado que en Barcelona se han detectado 315 delincuentes multireincidentes, de los que 269 han sido detenidos 1.629 veces por cometer más de 1.000 delitos. “Eso no es culpa de Collboni, pero sí de los socialistas, que han hecho una ley nacional laxa que permite que esto ocurra”. El líder de Vox explica que esto hace que se desesperen los policías y los jueces porque no pueden hacer nada, “sólo aplicar una ley que permite que haya esta rueda de delincuentes que entran y salen”. Además, advierte de que la situación “produce un efecto llamada, porque entre robar en Roma o en Barcelona, pues van a Barcelona porque es más fácil”.

Preguntado por el anuncio de la Generalitat de que a partir de febrero topará el precio de los alquileres, Gonzalo de Oro ha asegurado que “regularlo todo va en contra de los intereses de la gente” y ha recordado que “en los ocho años

de gobierno de Ada Colau los alquileres en Barcelona han subido un 50 por ciento”. El líder municipal de Vox apunta que “si de lo que se trata es de que haya más pisos en el mercado, hay que garantizar a los propietarios seguridad, que no te ocupen el piso y si un inquilino no paga, que lo puedas echar en un tiempo razonable”. De Oro considera que “las administraciones deben construir más vivienda social y liberalizar todo el suelo público que no esté protegido”.

Gonzalo de Oro afirma que en Barcelona “hay un fanatismo climático”, con la guerra contra el coche. Asegura que “el transporte público tiene que ser una opción y no una obligación” y ha denunciado que el coste de las obras de construcción de la línea 9 del metro “estaba presupuestado en dos mil millones y ya está en los 16 mil, está costando más que el Ave Madrid-Barcelona o que el EuroTunel”. “Es la línea más cara de la historia y aun no se ha acabado”. Finalmente ha vaticinado que Collboni acabará pactando el gobierno municipal con Junts y pasará “lo que algunos no querían: que Puigdemont esté en plaza de Sant Jaume”. “Y eso es una mala noticia, después de lo que estamos viendo a nivel nacional en Madrid”, ha concluido.