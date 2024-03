Salen a pasear por Barcelona y lo que ocurre después pasa a la historia en Google Maps: "Perturbador"

La aplicación Google Maps sigue haciendo de las suyas. De entre millones de imágenes que el gigante de los buscadores requiere para hacer funcionar sus herramientas de geolocalización, como Street View, algunas llaman la atención por su contenido. Esta vez se trata de una imagen que se ha publicado en las redes sociales y que incluso han llegado a calificar de "perturbador".

Todo esto viene al hilo de un post publicado en la red social X del Departamento de Territorio de Cataluña, en el que anuncian la licitación del proyecto de prolongación de la L4 de metro. Así, y a raíz de este anuncio, el joven usuario @davidpuggo quiso ver de cerca la zona y para ello utilizó el Google Maps, al que prácticamente todos los usuarios tienen acceso y utilizan muy a menudo.





La escena, sin embargo, no era en absoluto lo que esperaba ver.

Google Maps, testigo de este divertido momento en Barcelona

"Estaba buscando en cuál era la nave industrial que debían tirar al suelo para hacer la prolongación de la L4 y me salió... esto", escribió el joven en un post. A continuación adjuntó una captura de pantalla de la zona en cuestión. En la imagen pueden verse a dos jóvenes. Uno de ellos está completamente tirado en el suelo, después de haber tropezado. El otro parece hacer aspavientos tras la caída de su compañero.

No obstante, no todo queda ahí.

Si acudimos a Google Maps para consultar esta escena, en la calle de Santander 47, en Barcelona, podemos apreciar la secuencia completa. Poco después de la caída, en un fotograma posterior, podemos apreciar el momento en el que el joven comienza a levantarse del suelo.

Una imagen que no pasó desapercibida en X. De hecho, un usuario respondía con una nueva fotografía de los dos mismos jóvenes a la altura del número 49 de la calle Santander. "Aquí hay un vacío temporal", escribió.





Fue tanta la curiosidad que generó esta escena que otro usuario señaló a un hombre que fue testigo de la escena de la caída: "Debemos encontrar a este señor. Es el único que sabe lo que ha pasado", apuntó.









Un mexicano sale en bici y Google Maps recoge la escena que levanta las risas de los usuarios

Este caso lo conocimos hace unas semanas y fue también gracias a la red social X. Tuvo lugar en la ciudad de León, una ciudad en el estado mexicano de Guanajuto. El usuario @ElChocoflancompartió precisamente el vídeo, en el que se puede ver la secuencia de la imagen. "Google Maps es una joya", escribió.





A continuación, hay exactamente tres imágenes. En la primera de ellas puede apreciarse a un hombre montar en bicicleta. A continuación, moviendo la imagen hacia la izquierda, en el lugar donde confluyen estas dos calles, puede apreciarse a lo lejos a una segunda persona, también en bicicleta. La tercera imagen muestra el momento en cuestión: ambas bicicletas se encuentran en el cruce y los dos hombres chocan.

En la fotografía, puede verse a ambos en el suelo.





El mensaje se hizo rápidamente viral y recibió decenas de comentarios. "¿Dónde queda para buscarlo?", preguntaron los más curiosos. Otros, sin embargo, no podían dar crédito: "No puede ser real", "Creí que lo iban a robar" o "Muero por saber qué pasa en la siguiente cuadra" son solo algunos mensajes de los más divertidos. No obstante, la mayoría de las respuestas son risas.