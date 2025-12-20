Protección Civil manda una alerta a los móviles ante la previsión de fuertes lluvias en Badalona, Vallàs Oriental y Maresme

COPE
Lluvias en Badalona

Europa Press

Lluvias en Badalona

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

Protección Civil ha enviado un mensaje Es Alert a móviles de la ciudad de Badalona (Barcelona) y distintos municipios de las comarcas del Vallès Oriental, Maresme y Barcelonès por lluvia torrencial.

Este organismo ha indicado que el frente de lluvia que afecta a Cataluña desde la noche de este viernes se ha enquistado de nuevo en el municipio de Badalona y en los de Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornés y Martorelles, donde se ha enviado el Es Alert.

También se ha mandado el mensaje a los móviles que se encuentran en los municipios de Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixach, Tiana, Montgat y Santa Coloma de Gramenet.

Cataluña tiene activado desde este viernes el plan Inuncat ante la previsión de fuertes lluvias durante el fin de semana.

