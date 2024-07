La profesión no resulta atractiva ni a los que buscan incorporarse al mercado de trabajo, habida cuenta de las elevadas cifras del paro juvenil. Pero también se encuentran por España taxistas con la energía de la protagonista de esta historia. En un vídeo muestra la historia que vivió en Barcelona con una mujer que le hizo una petición especial.

?? La decisión de un taxista de Vigo que cambia la vida a decenas de gallegos: "Siempre hace falta"

https://t.co/Rs5pAD8DHp — COPE (@COPE) July 3, 2024

Hoy día, el salario mensual más pequeño que puede percibir un conductor que trabaje por cuenta ajena es de 1.200 euros. Esto hace que no sea sencillo el trabajo de taxista. Puede verse incrementado entre un 50 y un 60% en función de factores como las nocturnidades o los festivos trabajados.

En este estado de necesidad, todos son bienvenidos en el sector de los taxistas. Especialmente las mujeres, que suelen recalar en él desde otras profesiones después de haber tenido hijos que ya se han hecho mayores. Su disponibilidad de 24 horas hace que tengan historias de todos los colores.

Varios taxis el primer día de protestas de �lite Taxi en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, a 28 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Debido a la mala gestión del nuevo coordinador que se encarga de la gestión del taxi en el aeropuerto, las asociaciones �lite Taxi y ANGET han convocado protestas en la Terminal T1 del aeropuerto. Los manifestantes acusan a AENA de las malas condiciones a las que están sometidos los taxistas que trabajan en las inmediaciones del aeropuerto.

El constante ajetreo de la vida urbana, con su mezcla de destinos y compromisos, ha generado la necesidad de un transporte rápido, accesible y eficiente. Ahí es donde aparecieron los taxis y los taxistas para convertirse en indispensables. Hay vestigios que indican que en la Antigua Roma ya se prestaba el servicio.

Pide un taxi

El servicio de taxi, como lo conocemos hoy en día, data de 1605 en Londres, Reino Unido, y no existe constancia de otro servicio similar hasta el año 1637 en París, Francia. No se llamaban así, pero no dejaban de ser carruajes tirados por caballos, que a lo largo de los siglos han ido evolucionando hasta llegar a los actuales.

?? Un taxista de Valladolid revela el motivo por el que discute constantemente con su hijo: "Me ha salido mal" https://t.co/8eYgW0HNCH — COPE (@COPE) May 24, 2024

Los primeros taxis, con taxímetro incorporado y tracción a gasolina, datan de finales del siglo XIX. En París, en 1899, el empresario Georges Bouton introdujo el primero capaz de transportar hasta cuatro pasajeros. Unos años después, Luis Renault lanzaba un modelo dirigido exclusivamente a este sector.

Ahora, las calles de las principales ciudades españolas están plagadas de coches blancos con una franja roja y por otros vehículos negros que corresponden a los VTC. Pero eso no siempre ha sido así. En España han ido cambiando a lo largo de los años y son pocos los que han mantenido su color original. Los más habituales son los blancos, pero los hay amarillos y negros.

EV taxi in Barcelona

Lo que nunca cambió es que los taxis suelen estar equipados con taxímetros, dispositivos que calculan la tarifa del viaje en función de la distancia recorrida y el tiempo de espera. Estos vehículos están dirigidos por conductores profesionales con licencia, quienes están autorizados a transportar pasajeros a cambio de un pago.

La taxista se pasa más de 20 minutos en un párking

"Esto me pasa mucho", indica Lorena al comenzar su historia, "pero he cogido una señora en Gran Vía y me dice que su marido invita a 20 personas a comer y que la lleve a la calle Aribau para ir a comprar comida para hacer una paella". La taxista hace su trabajo, pero hay un giro en la historia.

En el vídeo explica que "cuando la recojo otra vez, me dice que vayamos a un Mercadona, que necesita platos desechables, que busque el Mercadona más cerca". La taxista busca un Mercadona cerca y no se lo cree: "Llevo aquí como 20 minutos en el Mercadona y el taxímetro va sumando mientras espero a la señora con el ticket del Mercadona".