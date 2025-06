Una argentina que vive en Barcelona estalla por lo que le dicen algunos catalanes por la calle: "¿Cuál es la gracia?"

España, y especialmente Cataluña, se han convertido en uno de los principales destinos para la comunidad argentina en el exterior. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a principios de 2025 residían en el país 415.987 argentinos, un récord histórico que refleja un aumento del 37,4% respecto a 2021 3. De ellos, 108.482 eligieron Cataluña como hogar, lo que representa el 26,1% del total y consolida a esta región como la preferida, por delante de la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid 36. Sin embargo, la adaptación no siempre es fácil, especialmente cuando entran en juego las diferencias lingüísticas.

La joven Sasha Prachas, una influencer argentina con más de 196.000 seguidores en Instagram, ha viralizado su frustración por un fenómeno recurrente: que los catalanes le respondan en su lengua regional pese a dirigirse a ellos en español. En un video emocionado, compartido en sus redes sociales, cuestiona: "¿Saben qué es lo peor? A mí me caen bien, no estoy diciendo nada, pero lo que más bronca me da es que saben que soy argentina porque conocen el acento, y cuando vos vas y les hablás, te responden en catalán".

Su queja ahonda en la percepción de una exclusión lingüística deliberada: "Es tipo, ‘si sabés hablar español, ¿por qué me lo hacés a propósito?’ O sea, ¿cuál es la gracia de pelotudearme? ¿Por ser argentina? ¿Por tener un acento distinto?".

Alamy Stock Photo Barcelona, imagen de archivo

El desafío del bilingüismo en Cataluña

El catalán, lengua cooficial en la región, es comprendido por el 94% de la población y hablado por el 81%, aunque solo un 32,4% lo usa de manera habitual, según la Encuesta de Usos Lingüísticos de 2023. Para muchos recién llegados, especialmente hispanohablantes, esta dinámica puede generar tensiones. Prachas ejemplifica este malestar: "Vos venís a hablarme en español, yo no te hablo en inglés. ¿Por qué me contestás en catalán si sabés que no sé hablar catalán? Eso te juro que me saca".

Su testimonio no es aislado. En Cataluña, donde el 56% de los argentinos residentes no tiene nacionalidad española, la integración lingüística varía. Mientras algunos adoptan el catalán como parte de su adaptación —"Trabajo con muchos argentinos que lo aprendieron y son maravillosos", comentó un usuario en redes—, otros, como Prachas, perciben su uso en interacciones cotidianas como una barrera innecesaria.

El debate de una argentina

El conflicto trasciende lo lingüístico y toca fibras identitarias. Para los catalanes, el uso de su lengua es un acto de preservación cultural; para muchos migrantes, en cambio, puede interpretarse como un gesto de distancia. "No es solo cuestión de comunicación, sino de cómo te hacen sentir", explica Prachas, quien recalca que su crítica no es contra el catalán, sino contra la falta de flexibilidad en contextos donde el español sería funcional.

Este debate se enmarca en una migración argentina marcada por la búsqueda de oportunidades. Según el INE, el 38,1% de los argentinos en España tiene entre 20 y 39 años, un perfil joven y profesional que prioriza calidad de vida y proyección laboral 3. Muchos, como la abogada argentina @inmigranteclaseb —quien tras cinco años en España valora "mejores herramientas para el futuro"—, destacan las ventajas del país, aunque reconocen obstáculos como los trámites burocráticos o la adaptación cultural.

Reacciones y polarización

El video de Prachas ha desatado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios la acusan de "poco esfuerzo por integrarse", otros comparten su experiencia: "A mí me pasó igual al llegar. Al final aprendí catalán, pero al principio duele" 9. Desde instituciones como el Idescat, se insiste en que el bilingüismo es una realidad estructural en Cataluña, aunque admiten que su implementación puede mejorar.

Cargando…

Mientras, la influencer reflexiona sobre el peso de las palabras: "La vida cada una la vive como puede, pero si con tu forma de vivir no molestas a nadie, ¿qué más da?". En cualquier caso, la jvoen ha decidido finalmente borrar el vídeo de redes sociales y publicar uno nuevo dando explicaciones.