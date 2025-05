Va a la ITV de Jerez y le hacen pagar una tasa extra con su coche por un error: "Está pasando en más provincias"

Erika llevó el Nissan Qashqai de su pareja a pasar la ITV en Jerez de la Frontera. Lo que parecía una inspección rutinaria terminó en sorpresa y malestar: le cobraron 12 euros extra por un supuesto error en la ficha técnica del vehículo. Su denuncia se ha viralizado en redes sociales y ha destapado un problema que, según ella, "está ocurriendo en muchas más provincias de España".

Cargando…

El conflicto surgió cuando los técnicos de la estación detectaron que, según los papeles del coche, este contaba con techo panorámico y barras de techo, algo que claramente no coincidía con el aspecto del vehículo. Erika, en su relato a través de TikTok (@erikasoulmusic), lo resume así: “A la vista está que no. Que lleva el techo normal y corriente de cualquier coche normal y corriente”.

Alamy Stock Photo Inspección técnica de ejes, ruedas, frenos y suspensiones de vehículos en la central ITV

A pesar de eso, la ITV calificó la inspección como desfavorable y ofreció una solución: gestionar ellos mismos la verificación con la casa Nissan para conseguir un certificado de características reales del vehículo. “Nosotros contactamos con la casa Nissan, ellos nos mandan un certificado y entonces tú vuelves a venir y te saldrá favorable”, le dijeron. Lo que no mencionaron, o no explicaron bien, es que esa gestión llevaba un coste: 12,08 euros.

Una tasa por un error ajeno

Erika no comprendía por qué tenía que pagar esa cantidad por una información que ni ella ni su pareja habían introducido en la documentación del coche. “¿Por qué tengo yo que pagar 12 euros por algo que viene mal en la ficha técnica, que viene mal de la casa Nissan, pero yo ahí no tengo culpa de nada?”, se preguntaba indignada.

Cargando…

Siguiendo las indicaciones que le dieron en la ITV, se dirigió a su concesionario Nissan. Allí, el personal le aclaró que no había error alguno: “Aquí lo que pone no es que tu coche tenga techo panorámico. Aquí lo que pone es ‘opciones incluidas en la homologación’”. Es decir, el vehículo estaba homologado para incluir esas características, pero no necesariamente las tenía instaladas.

Además, el concesionario añadió que el certificado que pedía la ITV lo habrían emitido gratuitamente si Erika lo hubiera solicitado directamente. “Vamos, que te han cobrado 12 euros con 08... por la cara”, resumió indignada.

Este caso pone en cuestión los criterios de algunas estaciones de ITV, especialmente cuando las anotaciones de la ficha técnica no implican una modificación real del vehículo. Según explicó un usuario en los comentarios del vídeo, esta situación se recoge en el Real Decreto 750/2010, donde se establece que deben constar en la documentación las opciones incluidas en la homologación, incluso si no están presentes en el modelo concreto.

"Esto está pasando en más sitios"

Lejos de quedarse en una anécdota local, Erika subraya que lo sucedido en Jerez no es un caso aislado. “Esto no solamente está pasando en la ITV de Jerez. Está pasando en la ITV de todas las poblaciones de toda España”, asegura. Muchos usuarios en TikTok han comentado experiencias similares en distintas comunidades autónomas, lo que ha generado un debate sobre la claridad de los procedimientos de inspección y la posible falta de transparencia a la hora de comunicar los costes de ciertos servicios.

Alamy Stock Photo Vehículo en espera de inspección técnica, ITV

Mientras tanto, Erika ha optado por interponer una reclamación formal en la propia estación y acudir a la Oficina del Consumidor, aunque no tiene claro si podrá recuperar el dinero. “No sé si los 12 euros me los van a dar o no, pero ya que hoy me han tocado la moral, yo se la voy a tocar a ellos”, afirma.

Este caso ha abierto una conversación en redes sobre los límites de responsabilidad entre fabricantes, concesionarios e ITV, y sobre la necesidad de que los conductores estén más informados antes de aceptar costes adicionales. En palabras de la propia afectada: “Si nos quedamos calladitos y no protestamos cuando vemos cosas que no son normales… esto va a seguir pasando”.