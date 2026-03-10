Los profesores catalanes se plantan y cancelan las colonias escolares

Agustí Liñán, maestro de la escuela Santa Maria de Gardens de Lleida, uno de los centros que se ha sumado a la protesta, ha explicado que la decisión fue debatida y acordada para presionar al Govern.

El conflicto en la educación pública catalana ha escalado a un nuevo nivel. Cerca de cincuenta colegios de Cataluña han decidido suspender las colonias escolares y las salidas al exterior como una drástica medida de presión en el marco de las negociaciones con el Departamento de Educación. Esta acción, que se suma a la convocatoria de una semana de huelga este mes de marzo, busca visibilizar el profundo malestar de los docentes ante lo que consideran un empeoramiento progresivo de sus condiciones laborales. La tensión es absoluta y los profesionales del sector han dicho basta, amenazando con una huelga indefinida si no se atienden sus reivindicaciones.

Agustí Liñán, maestro de la escuela Santa Maria de Gardens de Lleida, uno de los centros que se ha sumado a la protesta, ha explicado que la decisión fue debatida y acordada para presionar al Govern. "Vimos que más allá de las acciones, las movilizaciones y las huelgas, debíamos tocar situaciones que creemos injustas", ha afirmado Liñán. La idea es clara: "O se negocia y aceptamos las condiciones que se están planteando, o eliminaremos acciones y actividades que se hacen en los centros educativos".

El foco principal de esta nueva forma de protesta son las colonias escolares, actividades que implican pernoctaciones

El trabajo no remunerado, la gota que colma el vaso

El foco principal de esta nueva forma de protesta son las colonias escolares, actividades que implican pernoctaciones y una dedicación de horas que, según denuncian los maestros, no son compensadas de ninguna manera por la administración. Durante años, estas tareas se han sostenido gracias al "voluntarismo y la vocación de los maestros", pero la situación ha llegado a un punto límite. "La gente se piensa que entramos a las nueve y salimos a las cinco, pero estamos regalando una gran cantidad de tiempo y energía al Departamento y no se nos compensa", ha lamentado Liñán.

El maestro ha señalado que las colonias son solo "la punta del iceberg" de un problema mucho más profundo de trabajo no reconocido. Aunque las excursiones de un solo día dentro del horario lectivo son diferentes, también se pone sobre la mesa el debate sobre la calidad educativa. Si las condiciones de los trabajadores no mejoran, argumentan, no se puede garantizar una educación de calidad para los alumnos. Por ello, la campaña amenaza con extenderse el próximo curso a más centros, afectando tanto a colonias como a otro tipo de actividades exteriores.

No toleraremos que se nos diga que esto va en contra de los niños"

La carga burocrática y el impacto en la salud mental

Más allá de las horas extra no remuneradas, los docentes denuncian una carga burocrática que califican de "absoluta". La proliferación de informes, aplicaciones y papeleo consume un tiempo precioso que debería dedicarse a la enseñanza. "Nos llenan cada mes de burocracia absoluta, de aplicativos, etc.", ha criticado Liñán. Esta sobrecarga tiene un impacto directo en la salud de los profesionales, siendo una de las causas del aumento del estrés y la ansiedad en el sector. "Una parte importante de las bajas laborales en el sector son por la salud mental, por la situación de estrés y ansiedad que genera el propio engranaje del sistema".

Esta inversión de tiempo en tareas administrativas va en detrimento del proceso de aprendizaje de los alumnos. Los maestros sienten que cada vez tienen menos tiempo para enseñar. "El tiempo para el aprendizaje explícito dentro de las aulas se está perdiendo", ha advertido el docente. La sensación de frustración es palpable, ya que a la sobrecarga burocrática se suma la exigencia de realizar informes y tareas que les restan horas pedagógicas, afectando directamente al funcionamiento del sistema educativo.

Un pulso al sistema educativo

Los profesores rechazan firmemente la acusación de que estas medidas perjudican a los alumnos, y se niegan a aceptar lo que consideran un "discurso chantajista". En este sentido, Liñán ha sido tajante: "Evidentemente somos defensores de este tipo de actividades y de las colonias como valor educativo, pero tenemos nuestros límites. No toleraremos que se nos diga que esto va en contra de los niños". Los docentes argumentan que son ellos quienes defienden la educación del alumnado invirtiendo "horas, energía y salud mental".

El propio sistema está mermando la capacidad de aprendizaje de los infantes"

Para los sindicatos y profesores movilizados, el verdadero culpable del perjuicio a los estudiantes no son los maestros, sino el propio modelo educativo. Sostienen que es el sistema el que ataca el aprendizaje al precarizar las condiciones laborales de quienes deben impartirlo. "Lo que está perjudicando a los niños no somos los maestros por tomar estas decisiones, sino que el propio sistema está mermando la capacidad de aprendizaje de los infantes porque está mermando las condiciones laborales de los maestros", ha concluido Liñán. La comunidad educativa queda a la espera de una respuesta del Departamento de Educación ante un conflicto que amenaza con enquistarse y endurecerse.