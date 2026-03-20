Mañana de colapso en Barcelona con cortes en los accesos a la ciudad por profesores

Barcelona ha amanecido esta mañana con importantes complicaciones de tráfico debido a una nueva jornada de huelga convocada por médicos y profesores.

Los docentes cortan la ronda de Dalt en varios puntos este viernes por la mañana, quinto día de huelgas, en tres puntos diferentes,, generando momentos de tensión entre conductores y manifestantes

El primer corte se produjo poco antes de las siete de la mañana, cuando unas 400 personas cerraron el paso a los vehículos en los dos sentidos de la marcha en Santa Coloma de Gramenet, justo antes del nudo de la Trinidad.

Poco después de las siete, un centenar de personas han cortado la misma vía a la altura de Vall d'Hebron, y sobre las 7.20 horas se ha añadido un tercer corte a la altura del centro comercial Finestrelles, en Esplugues de Llobregat.

Sobre las 7.40 horas unas 150 personas cortó también la C-17 en Gurb, en el punto en el que esta vía se une con la C-25, en ambos sentidos de la marcha. También se encuentra cortada la A-2 en Abrera.

NOVENA HUELGA DESDE OCTUBRE DE LOS MÉDICOS HARTOS DE LA SOBRECARGA DE TRABAJO

El personal sanitario, que ya acumula nueve jornadas de huelga desde octubre, denuncia una "sobrecarga crónica y una grave falta de recursos". Desde la atención primaria, dos trabajadoras, Reme y Carmen, lamentan el estado del sistema. "Los CAPs somos, sí, el hermanito pequeño, pobre y maltratado de la sanidad", afirman.

Los CAPs somos, sí, el hermanito pequeño, pobre y maltratado de la sanidad" Médicos en huelga

La situación ha llegado a un punto en que el personal es insuficiente para atender al creciente número de usuarios. "El poco personal que somos y la cantidad de personas que vienen... no damos abasto para atenderlo todo", explican. Carmen asegura haber atendido a 46 pacientes durante su última jornada laboral.

SEMANA DE HUELGA EN LOS PROFESORES QUE HOY CULMINAN EN bARCELONA CON CORTES DE CARRETERA

Por su parte, el sector educativo también se ha movilizado en una huelga unitaria en toda Cataluña. El seguimiento ha sido del 70 % según los sindicatos convocantes y del 30 % según la Generalitat. Los docentes argumentan que deben tomar medidas drásticas para ser escuchados tras años de demandas desatendidas.

"No somos una actividad productiva y por tanto tenemos que molestar para que se nos escuche, porque si no, ya hemos comprobado durante más de diez años que no se nos escucha", declara un profesor.

Los cuatro sindicatos que convocan la huelga, desmarcándose del acuerdo de UGT y CCOO, mantienen el pulso por mejoras salariales, como un incremento de 300 euros en el complemento específico, y por un aumento de las ratios de personal especializado.