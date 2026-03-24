Cómo guardar el nórdico correctamente y mantenerlo en perfecto estado hasta el próximo invierno

Con la llegada del calor, es habitual guardar los edredones y nórdicos hasta la siguiente temporada. Sin embargo, almacenarlos de forma incorrecta puede provocar malos olores, pérdida de volumen o incluso la aparición de moho. Por ello, seguir algunos pasos básicos es fundamental para mantenerlos en buen estado durante meses.

El primer paso imprescindible es la limpieza. Antes de guardar el nórdico, es necesario lavarlo siguiendo las indicaciones adecuadas, ya que durante el invierno acumula polvo, sudor y ácaros. Guardarlo sin limpiar puede hacer que estos residuos deterioren el tejido y afecten a su durabilidad.

Una vez lavado, el secado completo es fundamental. Cualquier resto de humedad puede generar moho y malos olores durante el almacenamiento. Se recomienda secarlo completamente al aire libre o en secadora, asegurándose de que el relleno quede bien distribuido. Sacudirlo suavemente ayuda a recuperar su volumen original y evita que se apelmace.

El siguiente paso es elegir cómo guardarlo. Las bolsas de tela transpirable son la mejor opción, ya que permiten la circulación del aire y evitan la acumulación de humedad. En cambio, las bolsas de plástico cerradas pueden retener humedad y favorecer el deterioro del nórdico, especialmente si no está completamente seco.

El lugar de almacenamiento también es clave. Debe ser un espacio seco, fresco y protegido de la luz, como un armario interior. Evitar zonas húmedas como sótanos o trasteros es esencial, ya que la humedad puede dañar tanto el tejido como el relleno.

Para mantener el nórdico en buen estado durante meses, también se recomienda utilizar elementos naturales como bolsitas de lavanda, que ayudan a mantener un olor agradable y a proteger contra insectos. Evitar productos químicos fuertes es importante, ya que pueden impregnar el tejido y resultar molestos al volver a utilizarlo.

Otro aspecto a tener en cuenta es no comprimirlo en exceso. Aunque las bolsas al vacío ahorran espacio, pueden afectar negativamente al volumen del relleno si se usan durante largos periodos. Guardarlo de forma más natural permite conservar mejor sus propiedades térmicas.

Cuando llegue de nuevo el frío, es recomendable sacar el nórdico con antelación y airearlo durante unas horas o días, lo que ayuda a recuperar su forma y eliminar posibles olores.

Guardar correctamente el nórdico es clave para prolongar su vida útil y garantizar su confort en el futuro. Con una limpieza adecuada, un secado completo y un almacenamiento correcto, es posible disfrutar de un nórdico en perfectas condiciones temporada tras temporada.