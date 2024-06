Ahora que llega el calor y que el verano está más que presente en nuestras vidas, cualquier movimiento que hagamos en plenas horas de sol, se nos hace un mundo. Porque sí, las altas temperaturas y ese sol que pica, hace que tengas la sensación de estar sudado durante todo el día.

Claro que, ir a trabajar en estas condiciones, o salir a dar un paseo, parece una tarea de lo más costosa. Tanto más, si en esos trayectos, tienes que coger transporte público, ya que suelen ser espacios cerrados, a veces sin aire acondicionado, y encima, con mucha gente. Es normal entonces, que se convierta en un verdadero hervidero.





Tanto es así, que a veces preferirías dar un paseo bajo el sol abrasador que meterte en el metro en un día de verano. Sin embargo, cuando no te queda otra opción, tienes que resignarte y coger el bus o el metro cueste lo que cueste, y encontrarte allí lo que te tengas que encontrar. Y esto, muchas veces, es literal.

Si no, que se lo digan a Raquel, una joven que tenía que coger el metro en Barcelonay se encontró con una inesperada pasajera. No era otra que una cucaracha gigante. Sí, tal y como lo has oído.

La respuesta que le dan por la enorme cucaracha

Mientras Raquel esperaba en el andén a coger su correspondiente metro, se percató de que en el suelo había una pasajera poco habitual. No era otra que una cucaracha de considerable tamaño, y, por tanto, decidió sacarle una foto para poner en sus redes sociales y avisar al consorcio de transportes de lo que estaba pululando por la estación.

Con mucha ironía, les citó en la red social X (antiguo Twitter) con el siguiente mensaje: "Me pregunto si aquí la amiga, ha pagado billete" expresaba con una foto de la cucaracha. Lo que no esperaba era que ellos le terminarían respondiendo, también, con mucha ironía.

"Hola, Raquel. Los menores de cuatro años están exentos de disponer de billete de transporte. El resto de viajeros deben disponer de un billete de transporte adecuado y validado. Un saludo" respondían por la misma vía.

Enseguida, Raquel tomaba con mucho humor la respuesta, y les llegaba a decir que "touché" por cómo habían manejado la situación. Igualmente, el resto de usuarios afeaban que, por muy graciosa que fuera la respuesta, debían tener más limpias las instalaciones y dedicar más tiempo a la higiene que a hacer chistes.





Dos venezolanos se graban probando un plato típico de España y les llueven las críticas

Uno de ellos se llama Fernando Andrés, y es quien tiene la cuenta de TikTok. Él se dedica a mostrar, a través de sus redes sociales, parte de su vida y, entre ella, está la de probar platos y comidas nuevas o, al menos, a las que él no está acostumbrada.

En esta ocasión, decidieron probar el "jamón de bellota", un tipo de jamón ibérico que es, en realidad, uno de los más caros del mundo. Por eso mismo, le parecía idóneo grabarse junto a un amigo comiendo este tipo de jamón y así que el mundo podría ver su reacción en directo. De esta forma, empezaron a comentar qué es lo que les estaba pareciendo.

"Es el más premium que puedes conseguir. Estos 150 gramos costaron 25 euros. Demasiado rico, no sé si ve el nivel de grasa que brilla" comenzaba diciendo en el vídeo. Enseguida, subían la reacción que tenían cuando probaban uno de los bocados.





"No lo empecé a masticar y uf... ¿Tú crees que haya barra libre de jamón de bellota en el cielo? Sabe a jamón serrano pero más intenso" le decía Fernando a su colega, a lo que el otro respondía que sí, ya que era algo demasiado exquisito. "Te abraza la boca y la lengua. Es superior, era demasiado caro, lo compré para este vídeo, merece la pena" llegaba a decir.

Claro, enseguida le caían las críticas en los comentarios, porque aseguraban que ese jamón que había comprado, supuestamente "tan caro", no era en absoluto jamón de bellota. "Jamón nivel medio... si quieres premium, los pata negra 5J o Joselito" decía uno de los comentarios.

"Hermano, ese es jamón ibérico, no de bellota. El de bellota es más veteado, no tan seco, al romper el vacío rezuma el aceite interno de la grasa" decía otro.