Collserola revive el cierre del parque y resigna a los agentes económicos con negocios de hostelería y de ganadería del Parque Natural

El pasado 27 de noviembre, se comunicaba los dos primeros casos de peste porcina en jabalíes en la zona de Collserola. A semanas de los 3 meses, los casos superan los 200 positivos, todos ellos en el radio de 20 kilómetros del Parque Natural de Collserola y en jabalíes salvajes en en la misma zona.

Debido al brote, 50 países activaron políticas de cierre, total o parcial, del porcino en Cataluña, lo que representa un 20% del total de la producción nacional. La zon afectada es de baja densidad ganadera y el cierre es por 39 granjas con 75.500 animales.

Impacto económico de 149 millones de euros en el primer mes con peste porcina

En diciembre de 2025, ya con la peste porcina, el sector tuvo ventas por valor de 587,8 millones de euros, un 20,3% menos que en noviembre. En términos monetarios; se perdió en ingresos 149 millones de euros.

El volumen de toneladas fue de 61.109 toneladas, un 22,5% de disminución. Si tomamos los datos interanuales, la reducción es del 16%, con 118 millones de euros de bajada.

Las causas, son fáciles de determinar, el cierre total a las exportaciones de Japón, México, Malasia, Colombia, Corea del Sur, Canadá y Argentina. Durará un mínimo de 1 año. Se ha podido salvar un mercado clave como el chino, por la regionalización.

Es la zona afectada de restricciones, la que no puede exportarse. Que es la medida por la mayoría de países.

El precio de Mercolleida, la lonja de referencia en España, bajó en la primera semana de la crisis, unos 20 céntimos el kilo con un objetivo claro: ser más atractivo en el mercado europeo, y así evitar un daño, aún mayor por el sector; no encontrar mercados, los mataderos bajan su actividad, los animales se quedan en la granja y el ciclo productivo colapso.

El sector reclama con firmeza que Agricultura mejore y amplía las capturas de jabalíes. Que haya mayor rapidez, en la eliminación de los 70.000 ejemplares previstos

CIERRE DEL PARQUE NATURAL TRAS EL ÚLTIMO POSITIVO EN BARCELONA

El Parc de Collserola ha vuelto a cerrarse tras detectarse un caso de peste porcina africana en un jabalí. Este último caso en el término municipal de Barcelona.

La variante del virus, aunque menos letal, se expande más fácilmente, lo que ha motivado las restricciones. Para David Barrero, pastor de la zona, con una rebaño de 400 ovejas y 25 cabras, la medida tiene una inesperada cara positiva.

Barrado ha expresado su satisfacción por el cierre, ya que le ahorra lidiar con el incivismo de algunos visitantes. El pastor se refiere especialmente a los dueños de perros sueltos, que a menudo molestan a su rebaño de 450 ovejas.

Ata tú las ovejas. me han llegado a decir cuando estoy trabajando" David Barrero Pastor de Collserola

El ganadero recuerda situaciones de tensión, como cuando un visitante le espetó: "ata tú las ovejas". Estos incidentes han requerido la intervención de la policía local para "reeducar a más de una persona". Con el parque vacío, sus ovejas "están muchísimo más tranquilas".

Sin embargo, no todo es positivo. Una de sus zonas de pasto habituales, en el área de Moncada, ha sido vallada y es ahora inaccesible. Barrado no puede entrar con sus ovejas desde el 28 de diciembre, por lo que la hierba, crecida por las lluvias, se está desperdiciando.

Para el pastor, resulta "inviable" mover su rebaño abriendo y cerrando las múltiples vallas. Por ello, se pregunta por qué no se prioriza la caza de jabalís en esa zona para poder usarla: "¿por qué no se hace selectivo?". Esto, asegura, permitiría el pasto y el control de la vegetación.

Barrado apoya las batidas nocturnas de jabalíes, ya que no interfieren con su trabajo. Considera que Collserola está "sobrepoblada de jabalí" y su opinión es tajante: "un jabalí, desde mi punto de vista, no aporta nada".

Finalmente, el pastor señala un impacto indirecto de los jabalíes en su actividad. Afirma que algunos agricultores de la zona usan los destrozos de los animales como "excusa" para no sembrar, lo que le resta zonas de pasto a él. Critica que esto no ocurra en otras partes de España donde los payeses también reciben ayudas de la PAC.