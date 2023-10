Rosa López il·lusionada amb "Señales" el seu primer treball com a artista independent

Demà dissabte al Carrer Encarnació 25, en el Teatre mes petit del món estarà l'artista Rosa López signant el seu nou disc"Señales" però ara mateix la tenim en el programa perquè ens doni més detalls.



- Abans de començar l'entrevista estàvem comentant que ràpid ha passat el temps.



Doncs sí aquest ja és el novè disc que he tret i és tot un triomf per un artista i el més bonic de tot és saber que la gent segueix allà amb el mateix carinyo. Per aquest motiu també he volgut recuperar el fet de signar el disc als fans com es feia abans.



- Per cert, moltes felicitats pel casament.



Realment no estic casada, però és com si fos el meu marit, va ser una notícia falsa, però va ser tot per la meva culpa, perquè la meva parella va voler tranquil·litzar-me abans d'un concert regalar-me un anell i jo el vaig ensenyar el públic i ho van malinterpretar.



- Explica'ns una miqueta aquest nou projecte musical i cap a on va?

Aquest nou disc es diu "Señales", i cada cançó porta com a títol una senyal, com per exemple "Miedo" és l'última i la que tanca el disc. La primera que obre el disc és "Vacío" va ser la primera cançó que vaig composar quan vaig sortir de la discogràfica l'any 2019.