Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Uno de los comercios centenarios que encontramos en Barcelona es la Guantería Alonso situada en la calle Santa Anna. Su propietaria, Victoria Alonso, ha explicado en el Informatiu del Migdia de COPE Cataluña y Andorra la hisoria del negocio.

Victoria apunta que la tienda "la inauguró una señora soltera que conocía a mi abuelo". Su abuelo era fabricante de guantes. Después su padre, se dedicó a lo mismo. Por ese motivo, la dueña de la tienda "nos dio la oportunidad de quedárnosla y nos la quedamos".

Actualmente, Victoria es la propietaria y está muy contenta. Así lo ha explicado: "Yo siempre digo que tengo un hijo, que ya es grande y una hija, que es la tienda y la quiero mucho".





Avui tenim en el programa aRayden, un artista que ha publicat al llarg de la seva carrera set àlbums. El més recent és la "La victoria imposible" i també el disc de retirada.



- Ets molt jove per retirar-te, tan sols tens trenta-set anys.

Crec que és el moment quan entens que ja has fet tot el que podies en el món de la música i si seguís treien més àlbums l'única fària és anar arrossegant el mort. En el món de la música ningú sap guanyar perquè el que no té res vol alguna cosa el que té alguna cosa ho vol tot i el que ho té tot es vol mantenir i tot això passa per l'ego, perquè la gent sempre vol més i més. Sembla que siguem predestinats a fer feliç a la gent a través de la nostra música i quan ja has acabat aquest discurs el que et ve de gust és provar una altra cosa.





Els madrilenys són coneguts com a "gats" a causa d'una llegenda que es remunta a l'any 1085, quan les tropes del rei Alfons VI de Lleó van conquistar la fortalesa emmurallada de Mayrit (avui Madrid). Durant l'assalt, un dels soldats va grimpar per la paret de la muralla com un gat, i des de llavors, els habitants de la ciutat van començar a ser coneguts com a "gats".

