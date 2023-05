Rayden deixa de ser Rayden

Avui tenim en el programa aRayden, un artista que ha publicat al llarg de la seva carrera set àlbums. El més recent és la "La victoria imposible" i també el disc de retirada.



- Ets molt jove per retirar-te, tan sols tens trenta-set anys.

Crec que és el moment quan entens que ja has fet tot el que podies en el món de la música i si seguís treien més àlbums l'única fària és anar arrossegant el mort. En el món de la música ningú sap guanyar perquè el que no té res vol alguna cosa el que té alguna cosa ho vol tot i el que ho té tot es vol mantenir i tot això passa per l'ego, perquè la gent sempre vol més i més. Sembla que siguem predestinats a fer feliç a la gent a través de la nostra música i quan ja has acabat aquest discurs el que et ve de gust és provar una altra cosa.



- Mai he sentit a cap músic dir que no li queda res més per fer.



En el meu cas si, des d'una forma honesta. El que passa és que el Lego el pots tenir el teu costat com a suport o pots estar sempre a la seva disposició i que després passi comptes.









- Tornaries si et presentessin un projecte que t'agradés?



No, tornaria, de fet, la setmana passada va començar la gira fins a l'agost del 2024 i el setembre continuaré escrivint les meves novel·les, començaré com a mànager d'artistes, compondré cançons per altres artistes.



- Tiraràs més que per l'escriptura, però de fet ja has publicat alguna cosa.



Al gener vaig publicar la meva primera novel·la i he descobert una nova vocació.





















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado