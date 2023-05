Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:

(ESCOLTA LES EXPLICACIONS DE L'ALFRED AQUÍ)

-Per què als madrilenys els hi diuen “gatos"?

Els madrilenys són coneguts com a "gats" a causa d'una llegenda que es remunta a l'any 1085, quan les tropes del rei Alfons VI de Lleó van conquistar la fortalesa emmurallada de Mayrit (avui Madrid). Durant l'assalt, un dels soldats va grimpar per la paret de la muralla com un gat, i des de llavors, els habitants de la ciutat van començar a ser coneguts com a "gats".





-Sabies que el terme ‘Gremlin’ existeix des de molt abans que la famosa pel·lícula?

Els Gremlins eren petites criatures que sabotejaven els avions de la RAF, Força Aèria Britànica, durant la Segona Guerra Mundial i estava basat en una antiquíssima superstició que es remunta diversos segles enrere i que en molts llocs del Regne Unit i Irlanda s'utilitzava per a tirar la culpa als follets de tot el que sali malament en qualsevol treball, tasca, llar o en la vida en general.





-D'on sorgeix l'expressió ‘No ser moc de gall d'indi’?

Existeix una explicació popular que la relaciona amb l'argot dels delinqüents, els qui anomenaven "moc de gall d'indi" a la cadena que subjectava els rellotges de butxaca, perquè eren molt valuosos en els segles XVI i XVII. No obstant això, aquesta explicació no està recolzada per la majoria dels experts. La veritable explicació probablement es refereix a la flaccidesa o falta de consistència d'alguna cosa, comparant-ho amb la carúncula d'un gall dindi i relacionant-lo, molt possiblement, amb la virilitat masculina.

