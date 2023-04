Las bolsas de tela también contaminan

El plástico es un problema para el medio ambiente desde hace años y cada vez estamos más concienciados con este tema. Es por eso que se ha ido reduciendo y hemos ido buscando sustitutos. Un ejemplo son las bolsas de los supermercados que, cada vez, las vemos más de tela que de plástico puesto que son resistentes y reutilizables. Lo que no sabemos es que cada bolsa de algodón se tiene que hacer servir unas 20.000 veces para compensar el impacto de su producción, así lo demuestra un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya. En el Informatiu del Migdia de COPE Cataluña y Andorra, hemos hablado con Cristian Castillo, profesor de economicas de la UOC.

Cristian explica que el plástico es un daño endémico que tenemos en la sociedad y que tenemos que ir buscando alternativas para poder reducir su consumo. Apunta que "durante los últimos años las alternativas que se han encontrado para reducir el consumo de plástico no han sido beneficiosas para el medio ambiente". Y es que el uso del algodón para la fabricación de bolsas reutilizables generan un gran impacto en su producción y, "en comparación con el plástico sería incluso peor por la huella de carbono".

Además, teniendo en cuenta la situación actual de sequía, hay que saber que para producir un kilo de algodón se necesitan más de 10.000 litros de agua mientras que, para producir plástico hablamos de unos 2.000 litros. Como dice Cristian: "2.000 litros es mucho pero en comparación con la producción del algodón, también tenemos este problema".

Cristian considera que "es importante concienciar de que no utilizar plástico y buscar alternativas como esta no significa que le estemos ahciendo un favor al cambio climático". Las personas creen que con esta solución ayudan al planeta cuando realmente no lo hacen. Un claro ejemplo es que "estas telas muchas veces son impresas con diferentes tintas y dificultan mucho su tratamiento en las plantas de gestión de residuos".

En caso de tener muchas de estas bolsas, lo que hay que hacer no es tirarlas, sino utilizarlas más y darles un buen uso para comensar el impacto que supone su producción.