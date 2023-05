Precaució, bussejadors sota l'aigua

S'acosta l'estiu, les platges ja es comencen a omplir i els aficionats es llencen a disfrutar dels esports aquàtics. Al mar s'ajunten els que es donen un bany, els que fan submarinisme, apnea o els qui porten una moto aquàtica. En la majoria de casos, totes aquestes activitats conviuen sense problema, però de vegades hi ha incidents, sobre tot amb els submarinistes o bussejadors. Per això s'ha posat en marxa la campanya “sota la boia hi ha una vida”, Yolanda Bernal





Es una campanya que ha posat en marxa la Federació catalana d'activitats aquàtiques. El Guillermo Alvarez és el seu president i ens ha explicat el per què d'aquesta iniciativa. Moltes vegades quan veiem una boia no pensem que a sota hi ha una persona, per exmeple un submarinista i sovint, les embarcacions massa massa a prop posant en risc la seva vida. El Guillermo ens ha explicat quines són les normes.

El que està clar és que les persones que fan activitats subaquàtiques, al costat d'una embarcació estan en situació d'inferioritat. El submarinista és el més dèbil, i per això cal molta informació i formació. Prudència i sentit comú sigui quina sigui l'activitat que volem fer. Perquè no em d'oblidar que l'estiu es tanca habitualment amb una mitjana de 20 persones ofegades a la platja.

Hi ha submarinistes o bussejadors que han tingut més d'un ensurt, no perquè no prenguin totes les precaucions, sinó perquè hi ha molta gent, que no sap quines són les normes si veuen una boia a la platja...

Es el que li ha passat més d'una vegada al David. Ell sempre va equipat, amb una boia, una bandera vermella, que vol dir que està fent una activitat aquàtica, i una bandera blava, que és per la pesca submarina. S'ha trobat amb kaiaks que li han passat pràcticament per sobre i que l'han arribat a colpejar. Ens ha donat una clau, important. I és que els submarinistes o bussejadors passen controls per poder fer l'activitat. Però no es fa el mateix amb les persones que lloguen embarcacions, i això passa sobre tot a l'estiu.

El David ha viscut situacions de perill però ens ha explicat una que va viure un amic seu, que va estar a punt de perdre una cama.

Em de dir, en qualsevol cas, qu les persones que fan aquestes activitats aquàtiques tenen prohibit fer-les , per exemple, en zones de bany i al Port.

















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado