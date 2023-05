La DGT fa més complicada la renovació del carnet per als majors de 65 anys

En plena campanya de les eleccions municipals el president Pedro Sánchez ha promès entrades de cinema a 2 euros per a la gent gran. La DGT estudia fer més estricta que fins ara la renovació del carnet de conduir. Són només dos exemples de com la gent gran està al centre del debat polític aquests dies. Els majors de 65 anys veuen els nous requisits per renovar el carnet de conduir com una mesura que pot arribar a ser discriminatòria. Molts parlen de “l'edadisme”, que és un tipus de discriminació per a les persones grans. Sobre el tema del carnet de conduir ha parlat la Joana a COPE, una ciutadana de 68 anys i condueix des dels 18. És una conductora amb més de 40 anys d'experiència, però als nostres micròfons ha explicat com fins i tot s'ha arribat a trobar amb conductors que l'arriben a insultar. Ella ho té clar: Si les facultats fallen, deixaran de conduir: “SI algun dia sóc conscient que puc posar en perill la meva vida o la vida dels altres, segur que deixo de conduir”. Alguns col.lectius, com “somsenior” o Maria Pensionista, diuen que algunes mesures que pretèn aplicar la Direcció General de Trànsit, poden estar molt a prop de la discrminiació amb el col.lectiu dels majors de 65 anys. Les proves actuals també són motiu de crítica, i es reclamen millores. La mateixa Joana ens diu que “el sistema en general cada vegada es fica més amb la nostra capacitat per fer coses”. Alejandro Requena és propietari de dues auto escoles, i ha passat per l'Informatiu Migdia de COPE, i ens ha dit que degut a l'envelliment general que està patint la població, cada cop hi haurà conductors més grans, i considera positives les proves que es puguin fer per determinar si una persona de certa edat és apte o no per conduir”