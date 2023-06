Amics de la Gent Gran vol que les persones grans reconnectin aquest estiu

Aquest estiu serà especial per la Fundació Amics de la Gent Gran i les persones que hi formen part. Quatre anys després, es tornaran a organitzar diferents torns de les Vacances Amigues, unes estades de 3 o 4 dies que serveixen per a que les persones grans de l’entitat, tinguin la possibilitat de gaudir de l’estiu gràcies a unes vacances fora de casa. A més, sentiran el caliu i la companyia d’amics i amigues, així com de les persones voluntàries que hi participaran. D’altra banda, durant tot l’estiu, es reforçarà la nostra acció amb activitats de socialització, com els berenars de Sant Joan que tindran lloc durant aquest mes de juny a diferents municipis de Catalunya.

Les xifres de la soledat

Segons les últimes dades de l’INE (2021), més de 350.000 persones majors de 65 anys viuen soles a Catalunya. Aquest factor augmenta el risc de patir problemes de salut i soledat no desitjada. En aquest sentit, hi ha èpoques de l’any que poden ser més sensibles. L’estiu, moment en que molta gent marxa de vacances, és un dels moments més delicats perquè el sentiment de soledat es fa més evident.

Abans de la pandèmia, el 69,4% de les dones i el 66,2% dels homes de més de 65 anys patien soledat no desitjada a Espanya.

Un estiu per reconnectar

Per gran part de la societat, l’estiu és una època per desconnectar. Escapar de la rutina i viatjar a llocs on l’única preocupació sigui descansar i oblidar el ritme del dia a dia. Però per milers de persones grans, l’estiu és un moment dur, on la seva soledat s’accentua i el records dels moments viscuts en el passat tornen al cap. Per això, per totes aquestes persones, l’important durant l’època estiuenca és reconnectar i tornar a sentir-se acompanyats.

En el vídeo de la campanya, volen remarcar la importància que han tingut les persones grans per a que l’estiu es gaudeixi de la manera que, actualment, gran part de la societat ho gaudeix. Per això, cal que la societat faci un esforç i totes les persones grans que pateixen soledat no destijada, es sentin, de nou, integrades.

Fem possible un “Estiu en Companyia”

Per tal de fer possible la campanya “Un estiu per reconnectar”, les Vacances Amigues i les activitats de socialització, fem una crida a la ciutadania a col·laborar amb donatius, que faran possible la nostra lluita contra la soledat de les persones grans en risc d’exclusió. L’objectiu final és superar els 55.000€, xifra que cobriria gran part les despeses de tota la campanya d’estiu.

Des d’Amics de la Gent Gran volen que aquest aquest estiu milers de persones grans reconectin amb el seus records i puguin viure un estiu en companyia. Gràcies a la tasca de prop de 2.800 persones voluntàries, la Fundació podrà organitzar activitats d’estiu per a que més de 2.700 persones grans gaudeixin d’espais i moments de socialització que els ajudi a paliar el sentiment de soledat no desitjada. Les principals accions de la campanya d’estiu seran:

* Berenars de Sant Joan: durant el mes de juny hi ha programats prop de 20 berenars a diferents municipìs de Catalunya per celebrar en companyia el Sant Joan.

Vacances Amigues : la pandèmia va impedir que durant el 2020, 2021 i 2022, la Fundació pogués organitzar una de les accions més importants del nostre estiu: les Vacances Amigues. Quatre anys després, Amics de la Gent Gran tornarà a oferir la possibilitat de gaudir d’una escapada d’uns dies a prop de 170 persones grans. ACatalunya, s’organitzaran 5 torns d’aquestes estades. A més, s’organitzaran tres torns més: per a persones grans de Saragossa, Madrid i València.

Organització d’activitats: durant els mesos d’estiu potenciarem l’organització d’activitats que permetran tornar a gaudir de la companyia, de l’oci, la cultura i les tradicions a persones grans de diversos municipis: sortides en vaixell, visites culturals, passeigs en grup i trobades diverses que ompliran aquest estiu de moments memorables.

Tothom qui vulgui col·laborar en la campanya, pot fer-ho mitjançant aquests canals:

· Web:https://unestiuperreconnectar.amicsdelagentgran.org/socies-1/

· Telèfon:93 207 67 73

· Email:info@amicsdelagentgran.org