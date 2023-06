Alerten dels perills de les joguines intel.ligents

Que la intel.ligència artifical està canviant el món és un fet inqüestionable. I és que aquesta nova tecnologia ha arribat a tot arreu, també a les nostres cases i al costat dels nostres fills en forma de “joguines intel.ligents”. Ara, els experts en ciberseguretat han alertat del perill que comporten moltes d'aquestes joguines, especialment les més populars. I és que la majoria de jocs o dispositius electrònics amb tecnologia avançada poden espiar de forma il.lícita i robar dades personals, dades d'accés o credencials d'usuaris sense que ens adonem. Algunes d'aquestes joguines es poden controlar de forma remota, sense que ens n'adonem, una funció que podria permetre a terceres persones interceptar les nostres comunicacions i fins i tot arribar a suplantar la nostra identitat. L'alerta l'ha llençat S2 Grupo, una empresa especialitzada en ciberseguretat, que ha fet públic un estudi sobre el poder de l'espionatge a les nostres llars amb el que ells anomenen “smart toys”. Per tal de protegir la nostra intimitat, es recoma supervisar les activitats dels infants mentre juguen amb aquests dispositius, comprovar si la joguina té algun xat o si demana ubicació per funcionar, o triar joguines que incloguin eines de control de seguretat parental. També és important comprovar si la joguina té un component físico o digital d'accés a la xarxa i que només les famílies puguin activar aquest accés. Un altre recomanació important és apagar sempre la joguina quan no s'estigui fent servir, establir límits de temps i utilitzar contrasenyes d'autentificació realment fortes quan s'accedeixi a les xarxes.