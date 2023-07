El papa nomena Sergi Gordo bisbe de Tortosa

El bisbe electe ha manifestat que prendrà possessió del càrrec aquest dissabte 9 de setembre, la mateixa data que va ser ordenat bisbe auxiliar de Barcelona fa sis anys.

Tot just recordant el seu nomenament com a bisbe auxiliar de Barcelona fa sis anys, el que serà el proper bisbe de Tortosa ha dirigit les seves primeres paraules als seus diocesans per comunicar-los la seva intenció de ser present i treballar dia a dia a la que s'ha referit com a "terra de sants i beats". Una "nova aventura" en la que el bisbe electe manifesta que hi té "molt a aprendre i a fer".

Per part seva, el cardenal Omella ha destacat que és una "alegria" el nomenament de Gordo com a bisbe de Tortosa. D'altra banda, el cardenal també ha admès un punt de tristesa per perdre'l en l'arxidiòcesi de Barcelona, subratllant el treball que ha fet aquests darrers anys.

Sergi Gordo Rodríguez va néixer a Barcelona el 23 de març de 1967. Als 14 anys va ingressar al seminari menor. Va passar després al seminari major, on va cursar els estudis eclesiàstics de Filosofia i Teologia. Va obtenir el batxiller en Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. Va ser ordenat sacerdot el 14 de juny de 1992.

És llicenciat en Filosofia per la Universitat Ramon Llull de Barcelona (1994), on també va cursar el bienni de doctorat en Filosofia. Del 2001 al 2004 va ampliar estudis en Llengua i Filosofia a Munic.

El 19 de juny de 2017 es va fer públic el seu nomenament com a bisbe auxiliar de Barcelona. Va rebre l'ordenació episcopal el 9 de setembre del mateix any.

Des d'abril de 2021 és secretari i portaveu de la Conferència Episcopal Tarraconense, en substitució de Mons. Joan Enric Vives Sicília, arquebisbe d'Urgell.