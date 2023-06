Una companyia de petards llança una campanya de conscienciació per l'ús dels artificis pirotècnics

La companyia familiar catalanaPetardos CM ha llançat una campanya de conscienciació sobre els riscos que pot tenir el mal ús dels artificis pirotècnics. Deixen ben clar que és una companyia que es preocupa per l'impacte de la seva activitat industrial i que atén també a la seva responsabilitat social en tots els àmbits. Sobretot ha posat el focus sobre els nivells de prevenció que els usuaris han de mantenir a l'hora de manipular els artificis, sobre el seu mal ús que pot derivar en accident, incendis i també com afecten les explosions i el soroll als animals. Parlem de tot plegat amb el Josep Maria Vilardell, director de Petardos CM.



- Conscienciats sobre el risc d'incendis que tenim en aquest moment a Catalunya causa de la sequera?



Catalunya és una zona amb molt de bosc i de fet és la regió d'Espanya on hi ha més. Sempre hem tingut molta cura amb tot això i a les nostres botigues donem consells sobre el que han de fer si van a una masia, però recomanem que s'hi van al bosc millor que no tirin petards. Pel nostre negoci el primer de tot és la natura i el bosc, de fet, és la campanya que hem iniciat aquest any que fa temps que la duem a terme amb les nostres samarretes on fica "el bosc és vida el seu futur depèn de tu" i amb la sequera que estem patint encara és més important.



- Mira que fa anys que celebrem Sant Joan, però cal recordar cada any fer un bon ús dels petards per no patir un ensurt.



Amb la protecció civil de la Generalitat tenim un grup de treball on cada any incidim més en aquests temes. Tenim estadístiques i cada vegada el tema d'accidents on la gent es crema és menor, ha baixat quasi un 50%, això vol dir que alguna cosa estem fent bé.